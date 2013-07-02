تراکتورسازی فردا به دیدار پرسپولیس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز فردا (چهارشنبه) در آخرین روز حضور خود در اردوی تهران یک دیدار تدارکاتی با تیم پرسپولیس برگزار خواهد کرد.

تراکتورسازان که از هفته گذشته در تهران تمرینات آماده سازی پیش فصل خود را ادامه می دهند، قرار است فردا سومین بازی تدارکاتی خود در این شهر را این بار برابر تیم پرسپولیس برگزار کنند.

تراکتورسازان در اولین بازی تدارکاتی خود در این اردو برابر تیم نفت تهران به تساوی پر گل سه بر سه رضایت دادند و روز دوشنبه نیز برابر تیم صبا در قم به برتری یک بر صفر رسیدند.

بر اساس اعلام مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی، در بازی تدارکاتی مقابل پرسپولیس، علی کریمی روی نیمکت نشسته و برابر تیم سابق خود به میدان نخواهد رفت.

حضور کریمی برابر تیم تحت هدایت فنی علی دایی می توانست جذابیت های خاصی به دنبال داشته باشد.