ترکیه همچنان متحد آمریکاست

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ،"فرانسیس ریکسیاردون" سفیر آمریکا در آنکارا اعلام کرد کشورش از دموکراسی ترکیه حمایت می کند.

وی این اظهارات را در روز مراسم جشن روز ملی آمریکا در ازمیر ترکیه بیان داشت.

ریکسیاردون در این مراسم گفت: ما در کنار متحد و دوستمان، ترکیه ایستاده ایم و از دموکراسی ترکیه و حق تمام شهروندان این کشور برای تجمع صلح آمیز در راستای آزادی بیان حمایت می کنیم.

این اظهارات سفیر آمریکا در حالی بیان شده است که متحدان اروپایی آمریکا منتقد دموکراسی موجود در ترکیه هستند، به طوریکه تا آنجا پیش رفتند که در جریان اعتراضات ماه گذشته ترکیه به علت برخورد خشن و غیردموکراتیک ترکیه با معترضان خواستار توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اروپا شدند.