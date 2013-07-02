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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۸

مرور "خاطراتی برای تمام فصول" در خانه هنرمندان

مرور "خاطراتی برای تمام فصول" در خانه هنرمندان

فیلم مستند" خاطراتی برای تمام فصول" به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی روز سه‌شنبه 11 تیرماه ساعت 18 با موضوع درمان مصدومان شیمیایی در خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه پس از نمایش فیلم دو فیلمساز حبیب احمدزاده و فرهاد ورهرام این فیلم مستند را نقد خواهند کرد. مستند "خاطراتی برای تمام فصول" نا گفته‌هایی از داستان درمان مصدومان شیمیایی ایرانی در کشور اتریش در دروان جنگ تحمیلی را به تصویر کشیده است. این مستند با توجه به خاطرات فیلمساز در مدت اقامتش در کشور اتریش و در کنار جانبازان شیمیایی ایران ساخته شده است.

"خاطراتی برای تمام فصول" روایت متفاوتی از معنای واقعی زندگی ارائه می کند.

این نشست به همت انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران در ادامه نمایش فیلم‌های مستند در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2088758

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