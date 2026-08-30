تصادف مرگبار در محور ریگان - نرماشیر با ۴ کشته و ۲ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، یکشنبه شب در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز یکشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پارس در کیلومتر ۲۰ جاده ریگان به نرماشیر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان واصل شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امداد و نجات از شهرستانهای فهرج و ریگان به محل حادثه اعزام شدند که پس از رسیدن به محل و ارزیابی صحنه، مشخص شد این حادثه ۴ فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی جانباختگان را انجام داده و پیکرها را جهت اقدامات قانونی به عوامل مربوطه تحویل دادند.
وی ادامه داد: همچنین ۲ مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رضا فلاح، افزود: این عملیات در ساعت ۲۲:۵۵ امشب با ایمنسازی کامل صحنه تصادف پایان یافت.
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