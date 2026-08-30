محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین نخستین دستورالعمل ملی تکثیر و پرورش شاه‌میگوی آب‌شیرین در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این پروتکل تخصصی، هدف‌گذاری برای افزایش ۲ برابری صادرات این آبزی در سال جاری برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این آبزی که به «طلای سرخ» ارس شهرت دارد، اظهار داشت: با توجه به ارزش صادراتی بالای این محصول ، تدوین این دستورالعمل با محوریت شیلات استان، گامی کلیدی برای ساماندهی، احیای ذخایر طبیعی و توسعه صنعتی این حوزه محسوب می‌شود.

اصغری افزود: پس از هشت سال ممنوعیت صید به‌منظور بازسازی ذخایر طبیعی دریاچه سد ارس، اکنون برداشت آزمایشی این محصول با نظارت دقیق شیلات و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته ۵ تن شاه‌میگو از منابع آبی استان صید و صادر شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن این دستورالعمل علمی و پایش‌های مستمر تخصصی، میزان برداشت و صادرات این محصول در سال جاری تا ۲ برابر افزایش یابد.

اصغری خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تکمیل زنجیره ارزش، کاهش فشار بر منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در بخش آبزی‌پروری استان تدوین شده است.