به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری شامگاه یکشنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: تاریخ حیات پیامبر اکرم(ص) سرشار از تجربه‌ها و ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مسیر حرکت امت اسلامی را در مواجهه با دشواری‌ها و دشمنی‌ها روشن کند.

وی افزود: اگر امت اسلامی با نگاهی دقیق، عمیق و واقع‌بینانه به سیره رسول خدا(ص) بنگرد، در مسیر حرکت خود گرفتار یأس، ناامیدی، تردید و ترس نخواهد شد و می‌تواند با شناخت درست از سنت‌های الهی، محاسبات خود را در برابر جریان طاغوت اصلاح کند.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) ادامه داد: حرکت برای حاکمیت الهی در عالم و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) مسیری است که با چالش و دشمنی همراه خواهد بود و یکی از مهم‌ترین منابع شناخت این مسیر، بررسی دقیق دوران رسالت پیامبر خاتم(ص) است.

آقامیری با اشاره به اینکه بعثت پیامبر اکرم(ص) تنها یک رویداد تاریخی نیست، عنوان کرد: بعثت آغاز شکل‌گیری یک تمدن بزرگ بشری بود و سه محور توحید، عدالت و کرامت انسانی را به عنوان ارکان اساسی این حرکت در جامعه مطرح کرد.

توحید، نفی طاغوت را به همراه دارد

وی نخستین رکن بعثت را توحید دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) در نخستین گام، بساط بت‌پرستی را برچید و کلمه لا اله الا الله را در جامعه اقامه کرد، اما این شعار صرفاً یک عبارت زبانی نبود و حقیقت آن، نفی طاغوت و کنار گذاشتن معبودهای دروغین را در بر می‌گرفت.

این سخنران مذهبی با بیان اینکه مصادیق طاغوت در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند، افزود: در دوران جاهلیت بت‌هایی مانند هبل در برابر توحید قرار داشتند و در دوره‌های بعد نیز شخصیت‌هایی همچون ابوسفیان، یزید، مأمون و هارون نماینده جریان طاغوت بودند و امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در رأس این جریان قرار گرفته‌اند.

آقامیری با اشاره به تلاش مشرکان مکه برای رسیدن به نوعی سازش با پیامبر(ص) اظهار کرد: زمانی که مخالفان از مقابله مستقیم با پیامبر اکرم(ص) مأیوس شدند، پیشنهاد کردند که آن حضرت درباره خدای خود سخن بگوید اما متعرض بت‌های آنان نشود و هر طرف مسیر خود را ادامه دهد.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) این پیشنهاد را نپذیرفت، زیرا اقامه توحید بدون مقابله با بت‌پرستی و نفی خدایان دروغین امکان‌پذیر نبود و نمی‌توان میان توحید و پذیرش حاکمیت طاغوت جمع کرد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) رکن دوم بعثت را عدالت دانست و خاطرنشان کرد: جامعه جاهلی بر پایه انواع امتیازهای نژادی، قومی، قبیله‌ای و اجتماعی شکل گرفته بود و گروه‌هایی از انسان‌ها خود را به دلیل عرب بودن، سفید بودن، قریشی بودن یا برخورداری از جایگاه اجتماعی بالاتر از دیگران می‌دانستند.

پیامبر(ص) معیار برتری را تقوا قرار داد

آقامیری افزود: پیامبر اکرم(ص) این مناسبات را برهم زد و معیار برتری انسان‌ها را از ویژگی‌های ظاهری و اجتماعی به تقوا منتقل کرد و در منطق اسلام هیچ انسانی صرفاً به دلیل قومیت، نژاد، قبیله، جنسیت یا موقعیت اجتماعی بر دیگری برتری ندارد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از رفتار متواضعانه علمای شیعه گفت: هر اندازه انسان در مسیر تقوا پیش برود، روحیه تواضع در او بیشتر می‌شود و در همین حرم مطهر حضرت معصومه(س) درباره علامه طباطبایی نقل شده است که وقتی فردی برای دیدار با ایشان به مسجد بالاسر آمد و از شخصی سراغ علامه را گرفت، ایشان خود را محمدحسین طباطبایی معرفی کرد و از معرفی خود با عنوان علمی علامه طباطبایی پرهیز کرد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) به نمونه دیگری از این روحیه اشاره کرد و افزود: درباره آیت‌الله انصاری شیرازی نیز نقل شده است که وقتی فردی سراغ آیت‌الله انصاری شیرازی را گرفت، ایشان خود را با نام یحیی انصاری شیرازی معرفی کرد و عنوان علمی خود را برای معرفی خویش به کار نبرد.

آقامیری با تأکید بر تفاوت میان تواضع در برابر مؤمنان و ایستادگی در برابر دشمنان اظهار کرد: اسلام از مؤمن می‌خواهد در برابر دیگران فروتن باشد اما در مواجهه با کفر و دشمنی، عزت و استقامت خود را حفظ کند و این همان منطقی است که در قرآن کریم نیز درباره ویژگی جامعه مؤمنان مورد توجه قرار گرفته است.

وی سومین محور بعثت را کرامت انسانی عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) در غغغفجامعه‌ای ظهور کرد که رفتارهای جاهلی کرامت انسان را به شدت مخدوش کرده بود و آن حضرت برای بازگرداندن جایگاه حقیقی انسان و مقابله با رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به زنان و دختران و همچنین نظام برده‌داری تلاش کرد.

کرامت انسانی در برابر فرهنگ جاهلی ایستاد

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه اسلام نگاه ارزشمندی به جایگاه زن ارائه کرد، افزود: در شرایطی که زن و دختر در فرهنگ جاهلی با نگاه تحقیرآمیز مواجه بودند، پیامبر اکرم(ص) زن را دارای جایگاهی ارزشمند معرفی کرد و او را مظهر رحمت الهی و عنصری مهم در زندگی انسان دانست.

آقامیری تصریح کرد: تحقق توحید، عدالت و کرامت انسانی به معنای از میان رفتن منافع طاغوت‌ها بود و طبیعی است که جریان‌های مخالف پیامبر اکرم(ص) در برابر چنین حرکتی ایستادگی کنند.

وی با اشاره به روند دشمنی با پیامبر اکرم(ص) ادامه داد: مخالفان در مراحل مختلف تلاش کردند از تحقق مأموریت رسول خدا(ص) جلوگیری کنند، از تلاش برای جلوگیری از تولد آن حضرت گرفته تا ممانعت از آغاز رسالت، تشکیل حکومت اسلامی و به ثمر رسیدن این حکومت، اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست اراده الهی را متوقف کند.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به روایتی تاریخی درباره حضور یهودیان در منطقه حجاز پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: بر اساس روایت مورد اشاره، جریان یهود سال‌ها پیش از تولد پیامبر خاتم(ص) در منطقه مکه و یثرب حضور یافته بود و با توجه به آگاهی‌هایی که از کتاب‌های خود درباره ظهور پیامبر خاتم داشت، این منطقه را مورد توجه قرار داده بود.

آقامیری افزود: در همان روایت، نسبت به نسل پیامبر اکرم(ص) نیز حساسیت‌هایی وجود داشت و اقداماتی برای جلوگیری از ادامه این نسل صورت گرفت، اما با وجود همه این تلاش‌ها، پیامبر اکرم(ص) متولد شد و رسالت خود را آغاز کرد.

دشمنی با پیامبر(ص) در میدان‌های مختلف ادامه یافت

وی با اشاره به نقش حضرت عبدالمطلب(ع) و حضرت ابوطالب(ع) در حمایت از پیامبر اکرم(ص) گفت: حضرت عبدالمطلب(ع) در پایان عمر، رسول خدا(ص) را به حضرت ابوطالب(ع) سپرد و حضرت ابوطالب(ع) نیز با پذیرش مسئولیت حمایت از پیامبر، زندگی و تجارت خود را تحت تأثیر این مسئولیت قرار داد و با تمام توان از آن حضرت حفاظت کرد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به جریان‌شناسی قرآن کریم از مخالفان پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد: قرآن کریم از تلاش دشمنان برای خاموش کردن نور خداوند سخن می‌گوید و در این جریان‌شناسی، یهود به عنوان یکی از جریان‌های اصلی مخالف پیامبر(ص) معرفی شده است، اما اراده الهی بر باقی ماندن نور خداوند قرار گرفته است.

آقامیری با بیان اینکه میدان تقابل در طول تاریخ تغییر کرده است، افزود: اصل دشمنی با جریان توحید تغییر نکرده و آنچه دگرگون شده، میدان و شیوه‌های مقابله است و امروز نیز صهیونیسم و جریان‌های وابسته به آن در برابر گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی خود را در امتداد همان گفتمان توحید، عدالت و کرامت انسانی تعریف می‌کند و از این منظر، تقابل امروز با انقلاب اسلامی در امتداد همان دشمنی تاریخی با پیامبر اکرم(ص) قرار می‌گیرد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به بعثت پیامبر اکرم(ص) به عنوان نقطه آغاز یک تمدن بزرگ گفت: همان‌گونه که بعثت زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن اسلامی شد، حرکت انقلاب اسلامی نیز با هدف تحقق تمدن نوین اسلامی دنبال می‌شود و این مسیر در نهایت باید به زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی شود.

راه پیامبر(ص) با سختی و فشار همراه بود

آقامیری با بیان اینکه انقلاب اسلامی نیز بر پایه همان سه اصل توحید، عدالت و کرامت انسانی شکل گرفته است، اظهار کرد: حرکت حضرت ولی‌عصر(عج) نیز در نهایت در مسیر تحقق همین اصول خواهد بود و مسئولیت امت اسلامی، شناخت این مسیر و حرکت آگاهانه در آن است.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و فشارهای دشمنان گفت: اگر جمهوری اسلامی امروز پرچمی را در دست گرفته است، این پرچم در امتداد همان پرچمی است که خاتم‌الانبیا(ص) در دست داشت و سخنی که انقلاب اسلامی در عرصه جهانی مطرح می‌کند، در امتداد گفتمان پیامبر اکرم(ص) است.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) ادامه داد: اگر قرار است در برابر دشمنی‌های امروز ایستادگی شود، باید به این پرسش پاسخ داد که پیامبر اکرم(ص) چگونه در برابر مخالفان خود ایستاد و چگونه با وجود فشارها و سختی‌های فراوان، از مسیر رسالت عقب‌نشینی نکرد.

آقامیری با اشاره به سختی‌های دوران رسالت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر(ص) فرمود هیچ پیامبری به اندازه من مورد اذیت قرار نگرفت و همین مسئله نشان می‌دهد حرکت در مسیر خاتم‌الانبیا(ص) مسیری آسان نیست و صراط مستقیم، اگرچه مقصدی روشن دارد، اما پیمودن آن با فشار و دشواری همراه خواهد بود.

وی تأکید کرد: پیامبر اکرم(ص) در برابر دشمنان خود کوتاه نیامد و تاریخ زندگی آن حضرت نشان می‌دهد که مؤمنان می‌توانند با تکیه بر وعده‌های الهی و شناخت سنت‌های خداوند، از دشواری‌ها عبور کنند.

شناخت سیره پیامبر(ص) محاسبات امت را اصلاح می‌کند

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به تغییر میدان مبارزه در دوره‌های مختلف عنوان کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تلاش‌هایی برای جدا کردن مسیر اسلام از ولایت صورت گرفت و امروز نیز دشمنان تلاش می‌کنند مردم ایران را از محوریت ولایت و رهبری جامعه اسلامی جدا کنند.

آقامیری افزود: جامعه‌ای که با همه وجود به رهبر و امام جامعه خود توجه داشته باشد و مسیر حرکت خود را بر مبنای شناخت صحیح دشمن و سیره پیامبر اکرم(ص) تنظیم کند، جامعه‌ای شکست‌ناپذیر خواهد بود.

وی یکی از تهدیدهای مهم را ارائه قرائت‌های ناقص یا متفاوت از سیره رسول خدا(ص) دانست و گفت: نباید اجازه داد دشمن اصلی پیامبر اکرم(ص) به شکل دیگری معرفی شود یا سیره مبارزاتی آن حضرت به صورت ناقص در جامعه تبیین شود، زیرا چنین رویکردی می‌تواند محاسبات جامعه را تغییر دهد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم(ص) پیامبر رحمت و رحمه‌للعالمین بود، خاطرنشان کرد: رحمت نبوی به معنای تسلیم شدن در برابر ظلم و کفر نبود و آن حضرت در برابر دشمنی با توحید و جامعه اسلامی قاطعانه رفتار می‌کرد.

آقامیری در پایان گفت: ولادت پیامبر اکرم(ص) سرآغاز شکل‌گیری تمدنی فراگیر بود و امروز بخش مهمی از مسئولیت ادامه این مسیر بر دوش مردم ایران و امت اسلامی قرار دارد و امید است این مأموریت به درستی انجام شود و زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) فراهم آید.