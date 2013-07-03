آقای وزیر! به فوتبال ناشنوایان هم توجه کنید/ المپیکی شدیم ولی تنهاییم

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال ناشنوایان اظهار داشت: وضعیت تیم بد نیست ولی محدودیتهایی داریم که باید وزیر ورزش و جوانان هم به ما کمک کند. فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و پیوند اعضا هر کاری توانسته برای تیم ما انجام داده است. وزارت ورزش باید به این فدراسیون و تیم فوتبالش اهمیت بدهد.
وی افزود: چند روزی است که روی زمین چمن طبیعی منظریه تمرین میکنیم ولی این تیم هم تیم ملی است. آقای وزیر! به فوتبال ناشنوایان هم توجه کنید. به هر حال این تیم در مسابقات المپیک شرکت میکند و باید به آن بها داد. تیم امید ایران 37 سال است که در انتظار حضور در المپیک است ولی به تیم ما که نماینده ایران در المپیک است بهایی داده نمیشود. قبول دارم وضع مالی ورزش ما خراب است ولی دود این مشکل به چشم ناشنوایان میرود.
مدیر فنی تیم فوتبال ناشنوایان تاکید کرد: بازیکنان ما برای حضور در مسابقات به دو جفت کفش نیاز دارند که در حال حاضر فقط توانستهایم یک جفت برای آنها تهیه کنیم. برای تمرین روی چمن طبیعی هم درخواست حضور در کمپ تیمهای ملی را داشتیم که به ما اعلام کردند این زمینها پُر است. به هر حال ناشنوایان هم حق دارند حداقل یک روز در کمپ تیمهای ملی تمرین کنند. این کار باعث میشود از نظر روحی شرایط مناسبتری پیدا کنند.
روشن با اشاره به مشکلاتی که تیم ناشنوایان با آن دست و پنجه نرم میکند، خطاب به وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تیم ما خیلی تنهاست در حالی که امید داریم در المپیک روی سکو برویم. آقایان! حداقل اگر پول نمیدهید یکبار سر تمرین تیم فوتبال ناشنوایان بیایید چون با این کار باعث میشوید بازیکنان روحیه بگیرند.
وی در پایان درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ناشنوایان هم تصریح کرد: روز دوشنبه با تیم مس کرمان که در کرج به سر میبرد بازی دوستانه انجام دادیم و با نتیجه 4 بر یک شکست خوردیم. البته دست یکی از بازیکنان اصلی ما هم در این مسابقه شکست تا مشکلات ما بیشتر هم بشود. حالا نمیدانیم میتوانیم یک بازیکن دیگر را جایگزین وی کنیم یا خیر.
مسابقات المپیک ناشنوایان مردادماه امسال در شهر صوفیه بلغارستان برگزار خواهد شد.
