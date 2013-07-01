رحیم صالحی سرمربی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری تمرینات مشترک ملی پوشان با تیم ملی عراق اظهار داشت: اردوی ما برای حضور در مسابقات المپیک ناشنوایان تا 27 تیرماه ادامه دارد. به همین خاطر برای بالا بردن تجربه ملی پوشان تمرینات مشترکی را از روز یکشنبه با تیم ملی تکواندوی عراق برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این تمرینات امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. هدف ما این است تا نقاط ضعف و قوت ملی پوشان را بشناسیم. در حال حاضر بازیکنان ایران از نظر آمادگی جسمانی در شرایط خوبی هستند ولی در اجرای برنامه‌ها تجربه زیادی ندارند. امیدواریم با برپایی این تمرینات مشترک تجربه بازیکنان ایران بیشتر شود.

المپیک ناشنوایان مردادماه امسال در شهر صوفیه بلغارستان برگزار خواهد شد.