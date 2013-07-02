دهها زخمی در درگیری های البحیره/ تیراندازی در اسکندریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نظامی مصری اعلام کردند: اجرای نقشه راه شامل دوره انتقالی، تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات زود هنگام منوط به موافقت جبهه نجات ملی و دیگر گروهها پس از پایان مهلت داده شده ارتش است.

از سوی دیگر شبکه العربیه از تیراندازی به سوی تظاهرات طرفداران مرسی در اسکندریه خبر داد.

تظاهرات کنندگان در التحریر با ورود محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به این میدان ضمن کف زدن برای وی شعار پلیس و مردم ید واحد هستند، سر دادند.

نیروهای امنیتی مصر از گاز اشک آور برای پایان دادن به درگیری میان طرفداران و مخالفان در خیابان الاهرام در استان القلیوبیه استفاده کردند.

این درحالی است که مسیر تظاهرات شبرا مسیر خود را به سوی کاخ القبه تغییر داد.

از سوی دیگر گروه موسوم به التیار الشعبی(جنبش مردمی) مصر از آماده شدن طرفداران اخوان المسلمین برای حمله به تظاهرات کنندگان در استانهای مختلف خبر داد.

رسانه های مصری از درگیری های شدید میان مخالفان مرسی و برخی احزاب اسلامی در منطقه الحدائق در کفر الدوار در استان البحیره و زخمی شدن دهها نفر خبر دادند.

این منابع از به کارگیری چماق، سنگ، بطری های خالی در این درگیری ها که همچنان ادامه دارد خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از یک پایگاه وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تانکهای مصری در مرز این کشور با نوار غزه مشاهده نمی شوند.