14 چیز که از استفن کینگ باید بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، این برنامه برای معرفی مجموعه تلویزیونی جدیدی که با اقتباس از رمان «زیر گنبد» به تازگی نمایشش شروع شده و نیز برای حمایت از رمان «سرزمین شادی» که به تازگی منتشر شده، ترتیب داده شده بود.
1. او آرزو کرد که کاش میتوانست برخی از کتابهای اولیهاش را که پیش از این که او کاملا به استحکام برسد، منتشر کرد، بازنویسی کند...
آنها بد نبودند، اما میتوانستند بهتر باشند.
2. دلش میخواهد که بتواند «برج تاریک» را روی پرده نقرهای بیاورد...
این فکر را دوست دارم که کتابهای «برج تاریک» را در قالب فیلم بیینم و ماجراهای رولاند را در تلویزیون تماشا کنم.
3.بازیگری که بهتر از همه شخصیت او را روی صفحه ارایه کرد...
کیتی بیتس واقعا یک آنی ویلکس تمام عیار بود، اما از چهار پسری که نقش بچههای «ایستگاه کنار من» را ایفا کردند ریور فونیکس یک عقب افتاده کامل بود.
4. رمان محبوش از میان آثار خودش...
داستان لیزی است.
5. بیشتر از همه از چیزی که میترسد...
دچار شدن به بیماری آلزایمر است.
6. او عدم موفقیتها را با پشتکار پشت سر میگذارد...
تنها کاری که میکنم این است که به سراغ داستان بعدی میروم ـ هیچ راهی برای مقابله با ناامیدیها وجود ندارد مگر این که ادامه بدهی و در بعدی را بزنی.
7. دوست دارد با ستارههای موسیقی راک بحث کند...
من یک هوادار بزرگ گروه رامونز هستم، آنها یک کنسرت بزرگ راک برگزار کردند و ما در ایستگاه رادیویی درباره مسایل مختلف حرف زدیم.
8. اما او لد زپلین را دوست ندارد...
محبوبترین موسیقی همه دوران؟ شاید کریدنس لکلیر واتر اما از همه بیشتر AC/DC ... در هر حال لد زپلین نمیتواند خواننده محبوبم باشد.
9. به خوانندگان کتابهای الکترونیک خیلی اطمینان ندارد...
من قصهها را دوست دارم، اما روش ارایه آنها برای ارایه یک قصه خوب برای من اهمیتی ندارد. حتی میخواهم بگویم: اگر یک کتاب را توی توالت جا بگذاری، خیلی آنجا نمیماند. چون خیلی از ماها حتی توی دستشویی هم کتاب میخوانیم.
10. میگذارد شخصیتهایش جلو بروند
فکر میکنم مهمترین چیز درباره قصهگویی این است که بگذاری شخصیت جلو برود و سعی نکنی او را با قدرت خودت به راهی که نمیخواهد بکشانی.
11. او از عنکبوتها میترسد...
خب، نه همیشه، اما به آنها فکر میکنم. آخر عنکبوتها غریبترین موجودات زمین هستند. نیستند؟ فقط همین یک چیز را دربارهشان میدانم. اما معمولا کاری به کارها ندارم، چون خیلی مرا جذب نمیکنند.
12. مورد علاقهترین موضوع برای نوشتن یک فیلم ...
نوشتن فیلمنامهای برای مجموعه تلویزیونی «توفان قرن» است. هنوز احساس خوبی درباره این موضوع دارم. هیچوقت تمام نمیشود و میتوانیم باز هم درباره آن مسایل بیشتری خلق کنیم.
13. محبوبترین نمایش تلویزیونی او...
آمریکاییهاست.
14. او ممکن بود یک آموزگار شود...
اگر نویسنده نمیشدم، احتمالا معلم مدرسه میشدم، این کاری است که دوست داشتم انجام دهم. اما من سعی میکنم خودم را به روز نگه دارم و هر روز را چنان سپری میکنم که یک روز خوب باشد.
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