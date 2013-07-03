بیکاری در کردستان به یک معضل جدی تبدیل شده است/ فعالیت ناموفق سرمایه گذاران بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی سه شنبه شب در سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان که با حضور قائم مقام وزیر در امور بین الملل در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: آمارهای رسمی که در رابطه با نرخ بیکاری در استان کردستان ارائه می شود نمی تواند درست باشد و آمارهای غیر رسمی حجم بیکاری را بیش از این آمارها نشان می دهد.

وی با اشاره به آمارهای غیر رسمی و متناقض در زمینه حل معضل بیکاری، فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی را در کردستان ناموفق عنوان کرد و افزود: به دلایل مختلف این سرمایه گذاران همواره با دلهره و اضطراب روبرو هستند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیاز جدی استان را حضور سرمایه گذار دولتی عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص وزیر تعاون نیز قول سفر به استان کردستان در اولین فرصت و راه اندازی شورای بررسی فرصت های سرمایه گذاری بخش دولتی در کردستان را داده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

مرادی یادآور شد: با راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بخش خصوصی در خوشبینانه ترین حال تنها 100 نفر نیروی کاری به کار گرفته می شوند و این در حالی است که با حضور شرکت های سرمایه گذار دولتی می تواند حداقل دو هزار نفر را به کار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال مستقیم برای دو هزار نفر نیروی بیکار در کردستان به معنای ایجاد اشتغال برای 20 هزار نفر به صورت غیر مستقیم است، بیان کرد: راه اندازی شورای بررسی فرصت های شغلی در کردستان می تواند راهگشای معضل بیکاری در این استان و حضور سرمایه گذاران دولتی شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت خود در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون ظرفیت مناسبی برای خدمت رسانی به مردم دارد و می تواند همکاری مناسبی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد فرصت های شغلی داشته باشد.

مرادی با تاکید بر حساسیت حوزه اجتماعی و لزوم توجه بیشتر به آن اظهار داشت: طی چند سال گذشته رضایت نسبی در حوزه های بهزیستی، تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای و تعاون حاصل شده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی وزارت تعاون تسهیل اشتغالزایی در تولید است، افزود: این وزارتخانه باید مناسبات و چارچوب های قانونی را در این زمینه به کار گیرد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال های گذشته کشورهای خارجی به ویژه کشور عراق به دنبال اعزام نیروی کار به ایران برای اشتغال بود اما در حال حاضر ایران برای اشتغالزایی در کشورهای خارجی با دیگر کشورها در حال رقابت است که این شایبسته جوانان با استعداد و نیروهای ماهر ایرانی نیست.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: آخرین ارزیابی ها از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در اقلیم عراق حاکی از فعالیت 60 درصدی کشور ترکیه در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه همجواری و سنخیت فرهنگی و مراودات ما با کشور عراق به مراتب بیش از ترکیه است، یادآور شد: با این وجود شرکت های ایرانی در این منطقه موفق عمل نمی کنند که این موضوع نیاز به بازنگری جدی و آسیب شناسی دارد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تراکم امکانات درمانی در مرکز استان و محروم ماندن شهروندان شهرستان ها در این زمینه گفت: این امر موجب تحمیل هزینه های سنگین به مردم شهرستان های دیگر می شود و باید مورد رسیدگی بیشتر قرار گیرد.