به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «حاج آقا مجتبی» (گذری بر زندگی آيت‌الله‌العظمی حاج آقا مجتبی تهراني) شامل يادداشت‌ها و گفتارهايی از مراجع و بزرگان درباره ايشان، به تازگی در 328 صفحه توسط نشر مصابيح‌الهدی منتشر شده است. مراسم رونمایی از این کتاب با حضور محسن اسماعيلی، حجت‌الاسلام حسين تهرانی (فرزند حاج‌آقا مجتبی)، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری و علی اكبر اشعری برگزار خواهد شد.

آيت‌الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی در سال 1316 در تهران متولد شد. پدر ايشان مرحوم آيت‌الله ميرزا عبدالعلی تهرانی از شاگردان حاج شيخ عبدالكريم حائری يزدی بود كه در زمان پهلوی اول با همراهی آيت‌الله شاه‌آبادی بزرگ به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار تهران مشغول بود. خاندان تهرانی از ديرباز در زمره علمای تراز اول و مجتهدان تهران بوده‌اند.

آيت‌الله تهرانی تحصيل در علوم دينی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران كودكی آغاز كرد. او به محضر بزرگانی چون امام خمينی، آيت‌الله العظمی بروجردی، آيت‌الله العظمی گلپايگانی، علامه طباطبايی، آيت‌الله داماد و آيت‌الله فريد راه يافت و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد رسيد.

حاج آقا مجتبی از سوی امام خمينی (ره) براي جمع‌آوری فتاوا و تنظيم نسخه صحيح رساله عمليه و مناسك حج خويش انتخاب شد كه در سال 1343 به چاپ رسيد و در اختيار مقلدان امام قرار گرفت. وی در سال 47 به نجف مهاجرت كرد تا سير معنوی خود را در سايه فيوضات حضرت اميرالمومنين(ع) تكميل كند و از تربيت استاد خويش نيز بهره ببرد. او در مدت سه سال در نجف به تدريس كفايه در مدرسه آيت‌الله بروجردي و تحصيل در محضر حضرت امام بود و در درس‌های خارج اصول آيت‌الله العظمی خويی و آيت‌الله العظمی حكيم حاضر می‌شد.

وی از سال 51 اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار تهران را برعهده داشت و جلسات اخلاق و تفسير را نيز برای جوانان ادامه می‌داد. حاج آقا مجتبی تهرانی در سال 64 و پس از قبول كردن توليت مدرسه مروی توسط آيت‌الله مهدوی كنی، دروس خارج خود را در مدرسه مروی ادامه داد و جلسات درس ايشان همواره مملو از طلاب سطوح عالی بود.

اين مرجع تقليد و استاد اخلاق، پس از 40 سال تلاش در نشر معارف اسلامی و ترويج مكتب اهل‌بيت (ع) در دی ماه سال 1391 به ديدار حق شتافت.

مراسم رونمايی كتاب «حاج‌آقا مجتبی» از ساعت 18 روز دوشنبه 17 تیر در فروشگاه مركزی شهركتاب واقع در خيابان دكتر شريعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته مراجعه كنند.

