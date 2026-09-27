نمایش «خانه دوست کجاست؟» در سینماهای روباز آتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، فیلم سینمایی «خانه دوست کجاست؟» ساخته زنده‌یاد عباس کیارستمی و از آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روزهای ۴ و ۵ مهر (۲۶ و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶) در ۲ سینمای روباز شهر آتن یونان روی پرده رفت.

«خانه دوست کجاست؟» روز شنبه ۴ مهر (۲۶ سپتامبر) ساعت ۱۹:۳۰ در سینمای روباز «Amiko» به نمایش درآمد و روز یکشنبه ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) ساعت ۲۰ نیز در سینمای روباز «Aniksis» روی پرده می‌رود. این فیلم به زبان فارسی و با زیرنویس یونانی نمایش داده می‌شود.

اکران مجدد «خانه دوست کجاست؟» در یونان از ۵ شهریور ۱۴۰۵ (۲۷ اوت ۲۰۲۶) آغاز شده است و نمایش آن در سینماهای روباز آتن نیز در ادامه این برنامه انجام می‌شود.

«خانه دوست کجاست؟» محصول سال ۱۹۸۷، داستان احمد، دانش‌آموزی روستایی را روایت می‌کند که به اشتباه دفتر مشق دوستش را با خود به خانه می‌برد و برای بازگرداندن آن و جلوگیری از تنبیه دوستش، راهی روستای همجوار می‌شود.

کیارستمی در این فیلم با تمرکز بر زندگی و دنیای کودکان، مفاهیمی همچون دوستی و مسئولیت‌پذیری را روایت کرده است.

«خانه دوست کجاست؟» یکی از آثار شاخص عباس کیارستمی و نخستین فیلم از سه‌گانه کوکر است که در سال‌های پس از تولید در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی مختلف جهان به نمایش درآمده و همچنان در برنامه‌های نمایش و مرور سینمای جهان حضور دارد.