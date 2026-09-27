به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری استانداری گلستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این دوران را یکی از برجستهترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس برای ملت ایران یک تابلوی افتخار است که در آن ویژگیهایی همچون انسجام، هویت ملی، مقاومت و ایستادگی مردم بهخوبی نمایان شد.
وی افزود: تجربه دفاع مقدس هشتساله نشان داد که مقاومت و دفاع تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه حضور و پشتیبانی مردم، باور ملی، حفظ انسجام و توانایی یک ملت برای سازماندهی و ایستادگی در برابر فشارها، از ارکان مهم آن به شمار میرود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، جمهوری اسلامی از نظر تجهیزات و توان نظامی قابل مقایسه با قدرتهای بزرگ و حامیان دشمن نبود، اما آنچه موجب ایستادگی و افتخارآفرینی ملت ایران شد، روحیه مقاومت و همراهی مردم بود.
جمالی با اشاره به جنگهای اخیر و شرایط پیچیده حاکم بر کشور اظهار کرد: امروز نیز الگوی دفاع مقدس و روحیه مقاومت ملی میتواند در مواجهه با فشارها و تهدیدهای چندلایه مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حفظ انسجام اجتماعی و سرمایه ملی، در کنار توانمندیهای دفاعی و فناورانه، نقش تعیینکنندهای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی در مجموعه دستگاه اجرایی استان گفت: در شرایط فعلی انتظار میرود انسجام و همکاری میان دستگاهها بیش از گذشته تقویت شود تا بتوانیم خدمترسانی به مردم را خالصانه و بدون منت ادامه دهیم.
جمالی خاطرنشان کرد: مردم از مدیران انتظار معجزه ندارند؛ آنها واقعبین و منصف هستند و انتظار دارند مدیران وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و بهویژه در شرایط دشوار، در کنار مردم باشند.
وی همچنین با اشاره به محورهای مطرحشده در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: تبیین توانمندیهای کشور، روایت قدرت و ظرفیتهای جمهوری اسلامی، پرهیز از ایجاد ناامیدی و تضعیف انگیزههای ملی و جلوگیری از ایجاد دوقطبیهای کاذب از جمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان افزود: هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، با منافع ملی سازگار نیست و باید از رفتارها و اظهارنظرهایی که موجب تضعیف همبستگی جامعه میشود، پرهیز کرد.
جمالی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان نیز گفت: ساعات کاری به دستگاهها ابلاغ شده و مدیران موظف به اجرای آن هستند و اگر دستگاهی نیاز به تغییر ساعت کاری داشته باشد، باید موضوع را اعلام و پس از بررسی و هماهنگی و دریافت تأیید، نسبت به تغییر اقدام کند.
وی همچنین بر پیگیری طرحهای دارای قابلیت اجرای الگوی مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست پروژههای مشمول این ظرفیت را بررسی و برای پیگیری در سطح ملی، نتایج اقدامات خود را اعلام کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان در ادامه بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به آموزشهای مرتبط با پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی تأکید کرد و گفت: این موضوعات باید در برنامههای آموزشی دستگاهها گنجانده شود تا زمینه افزایش آگاهی و ارتقای سلامت کارکنان فراهم شود.
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