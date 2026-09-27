  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

تحول در دانشگاه فرهنگیان کلید خورد؛ تربیت معلم از نو طراحی می‌شود

تحول در دانشگاه فرهنگیان کلید خورد؛ تربیت معلم از نو طراحی می‌شود

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تشریح برنامه‌های جدید این دانشگاه گفت: بازنگری برنامه‌های درسی، تحول در کارورزی و حرکت از تربیت تک‌ساعتی به تربیت تمام‌ساعتی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی، در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کرد و گفت: تبدیل ایده به پدیده و تبدیل نیت‌های بزرگ به نتیجه، از درس‌آموزترین موضوعاتی است که باید از آن بهره بگیریم تا بتوانیم اندیشه‌ها و گفته‌های خود را در میدان عمل به نتیجه برسانیم.

وی ادامه داد: برای مقام معظم رهبری از صمیم قلب آرزوی طول عمر با برکت دارم و به عنوان خدمتگزار نظام تعلیم و تربیت، از پیام پرمحتوا و جهت‌دهنده ایشان در طلیعه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، از جانب جامعه بزرگ دانشگاه فرهنگیان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

حمیدی همچنین حضور وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان را گرامی داشت و خطاب به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر «دانش، معرفت و مهارت» در پیام آغاز سال تحصیلی، بیان کرد: این موضوع ما را به این فکر وامی‌دارد که دانش، معرفت و مهارت چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چه تفاوتی میان آنها وجود دارد.

وی افزود: دانش به معنای دانایی، کسب اطلاعات و شناخت درباره یک موضوع یا مقوله علمی است؛ اما معرفت، شناخت دقیق و عمیق مفاهیم و باور نسبت به دانسته‌هاست. وقتی دانش کسب می‌شود و باور و یقین علمی شکل می‌گیرد، این دانش به عمل تبدیل می‌شود و وقتی به عمل تبدیل شد، به مهارت می‌انجامد.

حمیدی تصریح کرد: ما باید با کسب دانش، معرفت و مهارت به حل مسئله برسیم. دانشی که به مهارت تبدیل نشود و مهارتی که به حل مسئله منجر نشود، ارزش لازم را ندارد. اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب موضوع دانش، معرفت و مهارت مورد تأکید قرار گرفته، نشان‌دهنده توجه عمیق به این موضوع و ضرورت حرکت به سمت علم نافع است.

وی با اشاره به سبک زندگی سالم به عنوان نمونه‌ای از تبدیل دانش به عمل، گفت: همه ما درباره سبک زندگی سالم دانش و آگاهی داریم و می‌دانیم که این سبک زندگی سلامت را تأمین می‌کند؛ اما زمانی که این آگاهی به باور عمیق تبدیل شود، فرد در عمل نیز به رعایت سبک زندگی سالم پایبند می‌شود و در ادامه، مهارت لازم برای حل مسائل مرتبط با سلامت خود را پیدا می‌کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با استناد به سخنی از حضرت علی(ع)، اظهار کرد: ایمان، معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل با ارکان است. دانشجویان و استادان نیز باید در رشته تخصصی خود دانش کسب کنند، به جزئیات اشراف پیدا کنند، نسبت به دانش خود باور عمیق داشته باشند و در آن رشته به مهارت برسند.

حمیدی ادامه داد: دانشمندان ما نیز توانستند دانش خود را با ایمان و باور عمیق همراه کنند و به پیشرفت‌های بزرگ و شکوهمندی دست یابند که دنیا را متحیر کرد. بنابراین، دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله باید در مسیر فرهنگ و آموزش قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در منظومه تعلیم و تربیت کشور گفت: در پیام و گفتار رهبر شهید، دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش مطرح شده و برای اساتید این دانشگاه نیز جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار در پیشرفت کشور و فرهنگ آن در نظر گرفته شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرایط کشور نیز اظهار کرد: در مقاطع حساسی از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان قرار داریم. یکپارچگی مردم و انسجام و وحدت کلمه، یک انتخاب یا شعار نیست، بلکه برای عبور از این پیچ تاریخی یک الزام حیاتی است.

وی افزود: همدلی و یکپارچگی برای عبور از این مقطع و رسیدن به قله‌های عزت و افتخار، یک راهبرد تعیین‌کننده است. نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، خودباوری، امید و انگیزه، همراه با کسب دانش، اخلاق و تقوا، می‌تواند در برابر متجاوزان به عنوان سپری مستحکم عمل کند.

حمیدی همچنین از خانواده شهدای حاضر در این مراسم قدردانی کرد و حضور آنان را موجب شکوه بیشتر مراسم دانست.

۱۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه با ارائه آماری از وضعیت این دانشگاه گفت: در حال حاضر ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان حضور دارند و ۲۳ هزار و ۴۲۱ نفر نیز در خرداد و شهریور از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند و به جمع معلمان کشور می‌پیوندند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان دارای ۳۲۱ بلوک خوابگاهی، ۳۱ دانشگاه استانی و بیش از ۹۵ واحد در سراسر کشور است و این آمار نشان‌دهنده گستردگی دانشگاه فرهنگیان در کشور است.

حمیدی ادامه داد: قریب به ۲۳ هزار دانشجوی دیگر نیز در اواخر مهرماه به دانشگاه اضافه می‌شوند و منتظر هستیم اسامی این افراد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود.

حرکت از تربیت تک‌ساعتی به تربیت تمام‌ساعتی

وی درباره رویکردهای جدید دانشگاه فرهنگیان گفت: در سیاست‌های جدید، چرخش‌ها و تحولاتی را در دانشگاه دنبال می‌کنیم؛ از جمله چرخش از تربیت تک‌ساعتی به تربیت تمام‌ساعتی، چرخش از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی ملی به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراگیر درون دانشکده و خوابگاه و همچنین چرخش از برنامه‌های عرضه‌محور به برنامه‌های تقاضامحور مبتنی بر رضایت‌سنجی و نظرسنجی.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: استمرار، اصلاح یا توقف این برنامه‌ها باید بر اساس میزان رضایت و نتایج نظرسنجی‌ها مشخص شود.

حمیدی با اشاره به تغییرات ساختاری دانشگاه گفت: حرکت از یک ساختار ستاره‌محور به سمت دانشگاه‌های قطب، نقاط کانونی و مسئولیت‌پذیر، تقسیم کار ملی، تکیه بر استان‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت استادان، از دیگر رویکردهای جدید دانشگاه است.

وی افزود: در حوزه نیروی انسانی نیز شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی، معلم‌پروری و پاکسازی از محورهای برنامه دانشگاه فرهنگیان است.

حمیدی از ارسال طرح مدیریت آموزشگاهی به شورای برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: این طرح را به شورای برنامه‌ریزی فرستاده‌ایم تا بتوانیم برای حدود ۱۲۰ هزار مدرسه، تربیت مدیران و معلمان در دوره کارشناسی ارشد را دنبال کنیم.

وی توانمندسازی منابع انسانی و تحول در نظام آموزشی را از دیگر راهبردهای دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حوزه آموزشی، بازنگری معماری کلان برنامه درسی، بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی همه رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و تحول در کارورزی در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری تعلیم و تربیت

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره برنامه‌های پژوهشی دانشگاه نیز گفت: بازنگری آیین‌نامه‌های پژوهشی که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، انتشار کتب اصلی به عنوان منابع درسی دانشگاه فرهنگیان، راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری و پارک علم و فناوری در حوزه تعلیم و تربیت و حرکت به سمت مرجعیت علمی از برنامه‌های این حوزه است.

وی افزود: مرجعیت علمی علاوه بر سرآمدی علمی، به معنای آن است که استادان، همکاران و دانشجویان دانشگاه بتوانند مورد اقبال جامعه قرار گیرند. بنابراین مرجعیت اجتماعی در کنار مرجعیت علمی و علم‌سنجی، از برنامه‌های حوزه پژوهشی دانشگاه است.

حمیدی با اشاره به برنامه‌های حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منابع گفت: دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی پهن‌پیکر با گستره‌ای به وسعت ایران است و چاره‌ای نداریم که دست‌کم در مرحله نخست و در فاز اول، در مراکز استان‌ها دانشگاه جامع استانی را پیش‌بینی کنیم.

وی تصریح کرد: با این اقدام، مدیریت دانشگاه تسهیل خواهد شد، هرم نیروی انسانی علمی‌تر می‌شود، از بخش خدماتی کاسته و دانشگاه چابک‌تر خواهد شد و ارتباط علمی میان رشته‌ها و مباحثات علمی دانشجویان در حوزه‌های مختلف نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان گفت: اینها بخشی از برنامه‌هایی است که در دانشگاه فرهنگیان با معاونان میثاق بسته‌ایم و با استان‌ها نیز برای اجرای آنها هماهنگی و همراهی داریم.

کد مطلب 6959835
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها