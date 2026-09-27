به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی، در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کرد و گفت: تبدیل ایده به پدیده و تبدیل نیت‌های بزرگ به نتیجه، از درس‌آموزترین موضوعاتی است که باید از آن بهره بگیریم تا بتوانیم اندیشه‌ها و گفته‌های خود را در میدان عمل به نتیجه برسانیم.

وی ادامه داد: برای مقام معظم رهبری از صمیم قلب آرزوی طول عمر با برکت دارم و به عنوان خدمتگزار نظام تعلیم و تربیت، از پیام پرمحتوا و جهت‌دهنده ایشان در طلیعه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، از جانب جامعه بزرگ دانشگاه فرهنگیان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

حمیدی همچنین حضور وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان را گرامی داشت و خطاب به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر «دانش، معرفت و مهارت» در پیام آغاز سال تحصیلی، بیان کرد: این موضوع ما را به این فکر وامی‌دارد که دانش، معرفت و مهارت چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چه تفاوتی میان آنها وجود دارد.

وی افزود: دانش به معنای دانایی، کسب اطلاعات و شناخت درباره یک موضوع یا مقوله علمی است؛ اما معرفت، شناخت دقیق و عمیق مفاهیم و باور نسبت به دانسته‌هاست. وقتی دانش کسب می‌شود و باور و یقین علمی شکل می‌گیرد، این دانش به عمل تبدیل می‌شود و وقتی به عمل تبدیل شد، به مهارت می‌انجامد.

حمیدی تصریح کرد: ما باید با کسب دانش، معرفت و مهارت به حل مسئله برسیم. دانشی که به مهارت تبدیل نشود و مهارتی که به حل مسئله منجر نشود، ارزش لازم را ندارد. اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب موضوع دانش، معرفت و مهارت مورد تأکید قرار گرفته، نشان‌دهنده توجه عمیق به این موضوع و ضرورت حرکت به سمت علم نافع است.

وی با اشاره به سبک زندگی سالم به عنوان نمونه‌ای از تبدیل دانش به عمل، گفت: همه ما درباره سبک زندگی سالم دانش و آگاهی داریم و می‌دانیم که این سبک زندگی سلامت را تأمین می‌کند؛ اما زمانی که این آگاهی به باور عمیق تبدیل شود، فرد در عمل نیز به رعایت سبک زندگی سالم پایبند می‌شود و در ادامه، مهارت لازم برای حل مسائل مرتبط با سلامت خود را پیدا می‌کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با استناد به سخنی از حضرت علی(ع)، اظهار کرد: ایمان، معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل با ارکان است. دانشجویان و استادان نیز باید در رشته تخصصی خود دانش کسب کنند، به جزئیات اشراف پیدا کنند، نسبت به دانش خود باور عمیق داشته باشند و در آن رشته به مهارت برسند.

حمیدی ادامه داد: دانشمندان ما نیز توانستند دانش خود را با ایمان و باور عمیق همراه کنند و به پیشرفت‌های بزرگ و شکوهمندی دست یابند که دنیا را متحیر کرد. بنابراین، دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله باید در مسیر فرهنگ و آموزش قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در منظومه تعلیم و تربیت کشور گفت: در پیام و گفتار رهبر شهید، دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش مطرح شده و برای اساتید این دانشگاه نیز جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار در پیشرفت کشور و فرهنگ آن در نظر گرفته شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرایط کشور نیز اظهار کرد: در مقاطع حساسی از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان قرار داریم. یکپارچگی مردم و انسجام و وحدت کلمه، یک انتخاب یا شعار نیست، بلکه برای عبور از این پیچ تاریخی یک الزام حیاتی است.

وی افزود: همدلی و یکپارچگی برای عبور از این مقطع و رسیدن به قله‌های عزت و افتخار، یک راهبرد تعیین‌کننده است. نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، خودباوری، امید و انگیزه، همراه با کسب دانش، اخلاق و تقوا، می‌تواند در برابر متجاوزان به عنوان سپری مستحکم عمل کند.

حمیدی همچنین از خانواده شهدای حاضر در این مراسم قدردانی کرد و حضور آنان را موجب شکوه بیشتر مراسم دانست.

۱۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه با ارائه آماری از وضعیت این دانشگاه گفت: در حال حاضر ۱۱۲ هزار و ۷۳۱ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان حضور دارند و ۲۳ هزار و ۴۲۱ نفر نیز در خرداد و شهریور از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند و به جمع معلمان کشور می‌پیوندند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان دارای ۳۲۱ بلوک خوابگاهی، ۳۱ دانشگاه استانی و بیش از ۹۵ واحد در سراسر کشور است و این آمار نشان‌دهنده گستردگی دانشگاه فرهنگیان در کشور است.

حمیدی ادامه داد: قریب به ۲۳ هزار دانشجوی دیگر نیز در اواخر مهرماه به دانشگاه اضافه می‌شوند و منتظر هستیم اسامی این افراد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود.

حرکت از تربیت تک‌ساعتی به تربیت تمام‌ساعتی

وی درباره رویکردهای جدید دانشگاه فرهنگیان گفت: در سیاست‌های جدید، چرخش‌ها و تحولاتی را در دانشگاه دنبال می‌کنیم؛ از جمله چرخش از تربیت تک‌ساعتی به تربیت تمام‌ساعتی، چرخش از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی ملی به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراگیر درون دانشکده و خوابگاه و همچنین چرخش از برنامه‌های عرضه‌محور به برنامه‌های تقاضامحور مبتنی بر رضایت‌سنجی و نظرسنجی.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: استمرار، اصلاح یا توقف این برنامه‌ها باید بر اساس میزان رضایت و نتایج نظرسنجی‌ها مشخص شود.

حمیدی با اشاره به تغییرات ساختاری دانشگاه گفت: حرکت از یک ساختار ستاره‌محور به سمت دانشگاه‌های قطب، نقاط کانونی و مسئولیت‌پذیر، تقسیم کار ملی، تکیه بر استان‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت استادان، از دیگر رویکردهای جدید دانشگاه است.

وی افزود: در حوزه نیروی انسانی نیز شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی، معلم‌پروری و پاکسازی از محورهای برنامه دانشگاه فرهنگیان است.

حمیدی از ارسال طرح مدیریت آموزشگاهی به شورای برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: این طرح را به شورای برنامه‌ریزی فرستاده‌ایم تا بتوانیم برای حدود ۱۲۰ هزار مدرسه، تربیت مدیران و معلمان در دوره کارشناسی ارشد را دنبال کنیم.

وی توانمندسازی منابع انسانی و تحول در نظام آموزشی را از دیگر راهبردهای دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حوزه آموزشی، بازنگری معماری کلان برنامه درسی، بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی همه رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و تحول در کارورزی در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری تعلیم و تربیت

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره برنامه‌های پژوهشی دانشگاه نیز گفت: بازنگری آیین‌نامه‌های پژوهشی که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، انتشار کتب اصلی به عنوان منابع درسی دانشگاه فرهنگیان، راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری و پارک علم و فناوری در حوزه تعلیم و تربیت و حرکت به سمت مرجعیت علمی از برنامه‌های این حوزه است.

وی افزود: مرجعیت علمی علاوه بر سرآمدی علمی، به معنای آن است که استادان، همکاران و دانشجویان دانشگاه بتوانند مورد اقبال جامعه قرار گیرند. بنابراین مرجعیت اجتماعی در کنار مرجعیت علمی و علم‌سنجی، از برنامه‌های حوزه پژوهشی دانشگاه است.

حمیدی با اشاره به برنامه‌های حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منابع گفت: دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی پهن‌پیکر با گستره‌ای به وسعت ایران است و چاره‌ای نداریم که دست‌کم در مرحله نخست و در فاز اول، در مراکز استان‌ها دانشگاه جامع استانی را پیش‌بینی کنیم.

وی تصریح کرد: با این اقدام، مدیریت دانشگاه تسهیل خواهد شد، هرم نیروی انسانی علمی‌تر می‌شود، از بخش خدماتی کاسته و دانشگاه چابک‌تر خواهد شد و ارتباط علمی میان رشته‌ها و مباحثات علمی دانشجویان در حوزه‌های مختلف نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان گفت: اینها بخشی از برنامه‌هایی است که در دانشگاه فرهنگیان با معاونان میثاق بسته‌ایم و با استان‌ها نیز برای اجرای آنها هماهنگی و همراهی داریم.