۶۵ درصد شبکه فاضلاب سایت نهضت ملی مسکن کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آخرین وضعیت اجرای شبکه آب و فاضلاب سایت نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: از مجموع عملیات پیش‌بینی‌شده، تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ متر از ۹ هزار و ۵۰۰ متر عملیات انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی با جدیت در حال انجام است، افزود: بخشی از مشکلات موجود مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، آماده‌سازی معابر و نحوه تحویل زمین برای ادامه عملیات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اختلاف‌نظر درباره میزان آماده‌سازی سایت برای تحویل به بنیاد مسکن، گفت: موضوع اصلی این است که پس از اجرای عملیات لوله‌گذاری و حفاری، وضعیت تراکم و آماده‌سازی نهایی معابر نیز باید تعیین تکلیف شود تا دوباره‌کاری و تحمیل هزینه به دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود.

رضایی تصریح کرد: آبفا آمادگی دارد بخش مربوط به خود را تکمیل و تحویل دهد، اما باید مشخص باشد که بنیاد مسکن با چه میزان تراکم و آماده‌سازی، زمین و معابر را تحویل می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد پس از پایان عملیات آبفا، دوباره عملیات خاکریزی، کوبش و آماده‌سازی معابر انجام شود، لازم است این موضوع در برنامه اجرایی دستگاه‌ها دیده شود تا کارها با یکدیگر تداخل پیدا نکند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سریع وضعیت سایت، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از عملیات شبکه انجام شده و اکنون باید هماهنگی لازم برای ادامه کار و آماده‌سازی معابر صورت گیرد.

رضایی افزود: با توجه به آغاز فصل بارندگی، فرصت اجرای برخی عملیات عمرانی محدود است و باید کار با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه چند اکیپ اجرایی برای ادامه عملیات فعال شده‌اند، گفت: در حال حاضر عملیات مربوط به شبکه فاضلاب در حال پیگیری است و اکیپ‌های جدید نیز برای افزایش سرعت کار وارد عملیات شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هدف این است که بخش باقی‌مانده عملیات در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و طبق برنامه، عملیات اصلی تا آبان‌ماه جمع‌بندی شود.

رضایی با اشاره به وضعیت منازل ساخته‌شده در سایت نیز گفت: اکنون بسیاری از واحدهای مسکونی از شبکه فاضلاب برخوردار هستند و مسئله اصلی، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده سایت و آماده‌سازی معابر برای اتصال و بهره‌برداری کامل از شبکه است.

وی بیان کرد: اگر عملیات تراکم و آماده‌سازی معابر طبق برنامه طی دو هفته آینده انجام شود، بخش عمده مشکلات سایت برطرف خواهد شد و بنیاد مسکن می‌تواند عملیات مربوط به زیرسازی و آسفالت معابر را دنبال کند.

مدیرعامل آبفا در پایان خواستار هماهنگی بیشتر میان آبفا، بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از دوباره‌کاری و اتلاف منابع شد و گفت: هر دستگاه باید وظایف مربوط به خود را در زمان مقرر انجام دهد تا تکمیل سایت نهضت ملی مسکن بیش از این با تأخیر مواجه نشود.