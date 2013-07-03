محمد مرسی کناره گیری نخواهد کرد / ضرب الاجل ارتش ارزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مهدی عاکف یکی از رهبران سابق اخوان المسلمین مصر در یک گفتگوی خبری درباره تحولات اخیر این کشور اظهار داشت: مهلت ارتش به محمد مرسی برای کناره گیری از قدرت کلامی بی ارزش محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد محمد مرسی دوره ماموریت ریاست جمهوری خود را به پایان خواهد رساند. عاکف پیش بینی کرد که ریاست جمهوری مصر با مخالفان مصری به توافق خواهد رسید و بحران کنونی مصر حل و فصل خواهد شد.

مصر از روز یکشنبه تاکنون شاهد تظاهرات گسترده علیه محمد مرسی و اقدامات وی طی یک سال گذشته است.