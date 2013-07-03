به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "جهاد الحداد" سخنگوی گروه اخوان المسلمین امروز اظهار داشت: اگر نظامیان برای دخالت در اوضاع سیاسی مصر وارد عمل شوند، طرحهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته ایم.

وی جزئیات بیشتری درباره اقدام متقابل اخوان المسلمین در برابر ارتش مصر ارائه نکرد، اما ناظران سیاسی معتقدند این مسئله باعث خطرناک تر شدن اوضاع مصر و ورود آن به فاز نظامی می شود.

- منابع خبری اعلام کردند: تعداد کشته شدگان درگیریها در برابر ساختمان دانشگاه قاهره به 22 نفز افزایش یافته است.

- جبهه مردمی مصر با صدور بیانیه ای خواستار نافرمانی عمومی و بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور این کشور شد.

- جبهه 30 ژوئن کنفرانس خبری امروز خود را در قاهره لغو و اعلام کرد بزودی بیانیه ای درباره شرایط کشور منتشر می کند.

- 31 دیپلمات آمریکایی ساعتی پیش قاهره را ترک کردند.

- "عبدالمنعم ابوالفتوح" رهبر سابق اخوان المسلمین خواستار کناره گیری مرسی برای جلوگیری از ریختن خون مردم مصر و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

- معترضان در شهر اسکندریه خط راه آهن و مسیر ساحلی را مسدود کردند و خواستار کناره گیری مرسی شدند.

- اهالی روستاهای استان المنوفیه بسیاری از راههای ارتباطی را مسدود کرده و خواستار کناره گیری مرسی شدند.

- تظاهرات کنندگان در شهر پورت سعید با اعلام نافرمانی عمومی و بستن منطقه تجاری این شهر خواستار استعفای رئیس جمهور شدند.

- کارکنان مجتمع دادگاهی در شهر طنطا با تعطیلی این مرکز بر لزوم استعفای مرسی تاکید کردند.

- روزنامه الاهرام در شماره امروز خود اعترافات خطرناک یک عضو دفاتر ارشاد اخوان المسلمین را درباره تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان مخالف را منتشر کرده است.

- هیئت پرشماری از نمایندگان رسانه های خارجی برای پوشش حوادث مصر ساعتی پیش وارد فرودگاه قاهره شد.

- سفیر قطر به صورت ناگهانی به همراه تعدادی از دیپلماتهای این کشور از قاهره خارج شد.

- منابع مصری از مذاکرات مقامات مصری با محمد مرسی در راستای قانع کردن وی برای خروج از کشور خبر می دهند.

- روزنامه الاهرام از حصر خانگی رهبران اخوان المسلمین و آغاز بازرسی درباره دارایی های آنها خبر داد.