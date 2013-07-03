پسته در 30 هزار هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه کشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعداله اسکندری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : شهرستان های جلفا، شبستر، آ ذرشهر، اسکو و مناطق یکانات ، یامچی وکشکسرای شهرستان مرند برای کشت پسته مناسب هستند.

وی ادامه داد : کارشناسان کشاورزی کشت پسته را مناسب ترین راه برای اصلاح الگوی کشت در اطراف این دریاچه دانسته اند که این طرح به منظور جلوگیری هر چه بیشتر از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های حاشیه این دریاچه وحمایت مستقیم از بهره‌برداران بخش کشاورزی این مناطق انجام می پذیرد.

اسکندری افزود: پسته، گیاهی متحمل به خشکی و کم‌آبی بوده و بعد از خرما، متحمل‌ترین درخت در برابر شوری شناخته می شود به همین دلیل کشت آن در این مناطق بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تولید اصله های نهال در این استان گفت: در حدود 80 هزار اصله نهال پایه پسته تولید شده در استان پرورش می یابد که این تعداد برای اصلاح باغات به کار گرفته خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در این میان باغداران وظیفه دارند برای اصلاح باغات کشاورزی خود از اواخر خرداد تا اوایل تیرماه سال جاری، نسبت به عمل پیوند زنی اقدام کنند.