جزئیات تازه از اقدامات مجرمانه فیلم ساز قلابی / سوء استفاده از دختران در خانه مجردی

به گزارش خبرنگار مهر ، رسیدگی به این پرونده همزمان با شکایت خانواده دختر بچه خردسالی در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت.

بررسی شکایت والدین دختر خردسال نشان داد، مرد تبهکار با معرفی خود به عنوان مدیر یک پروژه سینمایی والدین این دختر را فریب داده و به بهانه تست بازیگری دختر شش ساله را همراه خود برده و او را مورد سوء استفاده قرار داده است.

در ادامه ماموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و همزمان با تجسس های پلیس، خانواده چهار دختر بچه دیگر نیز با مراجعه به پلیس شکایتهای مشابهی را مطرح کردند.

بررسی پرونده ها نشان داد مرد تبهکار پس از جلب اعتماد والدین این کودکان آنها را راضی می کرد تا اجازه دهند دختران خردسالشان در پروژه سینمایی او بازی کنند، بعد هم به بهانه تست بازیگری طعمه های خود را به خارج از شهر مشهد برده و مورد سوءاستفاده قرار می داد.

به گفته فرمانده انتظامی مشهد ، با مشخص شدن زوایای مجرمانه اقدامات مرد تبهکار، ماموران شامگاه نهم تیر متهم 55 ساله را زمانیکه آخرین طعمه خود را نزد خانواده اش باز می گرداند، شناسایی و دستگیر کردند.

با دستگیری متهم تحقیقات از او آغاز شد و ماموران دریافتند متهم هیچ فعالیتی در عرصه سینما نداشته و به عنوان کارگر در یک شرکت در مشهد مشغول به کار بوده است. او همچنین خانه ای مجردی در حاشیه شهر اجاره کرده بود که قربانیان خود را به آنجا می کشاند و مورد سوء استفاده قرار می داد.

در بازرسی از مخفیگاه یک دوربین فیلمبرداری کشف شده است که برای بررسی تخصصی در اختیار کارشناسان پلیس قرار گرفته است.

بازپرس دادسرای مشهد برای متهم قرار بازداشت صادر کرده و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

