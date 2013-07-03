قتل پایان دوئل مرگبار زوج جوان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دهم فروردین سال 90 مردی در تماس با پلیس ۱۱۰ از قتل همسرش خبر داد. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در یکی از روستاهای شهرستان رباط کریم حاضر شدند. آن‌ها پس از ورود به محل مورد نظر با جسد زن جوانی رو به رو شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.

در نخستین بررسی‌ها مشخص شد مقتول ۳۵ ساله که نرگس نام داشت اختلاف شدیدی با شوهرش داشته و چند بار از سوی او تهدید به قتل شده بود. در ادامه همسر مقتول به نام فیصل دستگیر شد که در بازجویی‌ها به قتل نرگس اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

مرد جنایتکار صبح روز ۲۱ دی ماه سال 90 پای میز محاکمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: «در تعطیلات نوروز برای دیدن خانواده همسرم به شهرستان رفتیم در آنجا او به من تهمت زد که با زنان دیگر ارتباط پنهانی دارم. من هم عصبانی شدم و نرگس را به قتل تهدید کردم. جلوی خانواده‌اش به او گفتم وقتی به خانه برگردیم تو را تکه تکه می‌کنم. شب حادثه تصمیم خودم را گرفته و کاردی را زیر بالشم مخفی کردم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم چاقو در دست نرگس است او مرا تهدید کرد و گفت: «نقشه‌ات لو رفته و حالا من تو را می‌کشم.» به طرفم حمله کرد که چاقو را از دستش گرفته و چندین ضربه به بدنش وارد کردم وقتی از مرگش مطمئن شدم با پلیس تماس گرفته و موضوع را به آن‌ها اطلاع دادم.»

قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ۴ قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم و با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیاي دم فیصل را به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند. با اعتراض متهم به حکم مجازاتش پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دادگاه حکم اعدام را به دلیل مطرح نشدن تقاضای پدر مقتول در دادگاه نقص کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.

صبح امروز اولیای دم مقتول و متهم به دادگاه احضار شدند تا پرونده با رفع نقص و صدور حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شود . در جلسه محاکمه متهم با قبول اتهامش گفت : زمان قتل دچار جنون ادواری شده بود و هیچ کنترلی بر رفتارش نداشته است.

پس از دفاعیات متهم و درخواست قصاص اولیای دم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

