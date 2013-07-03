  1. استانها
  2. تهران
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

برپایی نمایشگاه طرح ضیافت در شهرستان قدس

قدس- خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی قدس از برپایی نمایشگاه طرح ضیافت در آستانه ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

ذوالفقار کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه طرح ضیافت در آستانه ماه مبارک رمضان و در راستای تنظیم بازار خبر داد و اظهار داست: در این نمایشگاه 11 صنف حضور خواهند داشت و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن،خرما، شکر، مواد پروتئینی و میوه را عرضه می کنند.

وی افزود: هدف از این نمایشگاه راحتی مردم و در دسترس بودن اقلام مورد نیازشان است، همچنین تلاش می شود تا محصولاتی که ارائه می شود کیفیت قابل قبولی داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: اقلام ارائه شده به شهروندان از تخفیف 5 تا 10 درصدی برخوردار است.

کمالی گفت: مکان برگزاری نمایشگاه مانند سنوات گذشته سالن پایانه مسافربری شهرستان است اما زمان قطعی برپایی آن هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 2089452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها