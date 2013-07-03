برپایی نمایشگاه طرح ضیافت در شهرستان قدس

ذوالفقار کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه طرح ضیافت در آستانه ماه مبارک رمضان و در راستای تنظیم بازار خبر داد و اظهار داست: در این نمایشگاه 11 صنف حضور خواهند داشت و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن،خرما، شکر، مواد پروتئینی و میوه را عرضه می کنند.

وی افزود: هدف از این نمایشگاه راحتی مردم و در دسترس بودن اقلام مورد نیازشان است، همچنین تلاش می شود تا محصولاتی که ارائه می شود کیفیت قابل قبولی داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: اقلام ارائه شده به شهروندان از تخفیف 5 تا 10 درصدی برخوردار است.

کمالی گفت: مکان برگزاری نمایشگاه مانند سنوات گذشته سالن پایانه مسافربری شهرستان است اما زمان قطعی برپایی آن هنوز مشخص نیست.