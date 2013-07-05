140 گروه بازرسی در طرح ضیافت بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت می کنند

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نياز مردم در ماه رمضان در شهرستان هاي مختلف اين استان برپا مي شود، افزود: در این طرح برگزاری نمایشگاه های عرضه کالا و نیز فروش های فوق العاده با قیمت مصوب برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه نمايشگاه هاي طرح ضيافت ويژه تامين كالاهاي مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان از هفدهم تير ماه به مدت 10 روز با ظرفيت 200 غرفه در شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي برپا مي شود، اظهار داشت: در این نمایشگاه ها، مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظير برنج، روغن، گوشت سفيد و قرمز، قند و شكر، و ... با تخفیف 20 الي 30 درصدی نسبت به بازار ارائه می شود.

حسینی اضافه کرد: در مدت برگزاری طرح ضیافت در خراسان شمالی و نیز تا پایان ماه مبارک رمضان، 140 گروه بازرسی و نظارت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی استان به همراه 225 ناظر افتخاری با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و رسیدگی به گزارش های مردمی فعالیت می کنند.

به گفته وی علاوه بر این، شماره تلفن 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز همه روزه از ساعت هفت صبح الی 22 آماده دریافت و پاسخگویی به شکایات و نظرات مردمی است.

این مسئول عنوان کرد: در طرح تشديد بازرسي ماه مبارک رمضان، با تخلفاتی نظیر كم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، احتكار و ... برخورد قانونی می شود.