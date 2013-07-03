به گزارش خبرنگار مهر، این نوشابه صددرصد طبیعی و فاقد هرگونه رنگ و طعم مصنوعی بوده که با همکاری شرکت سیمرغ تندرستی(غذا - داروی فراسودمند طب ایرانی) تهیه شده است. پروتکل همکاری باشگاه استقلال با شرکت یاد شده عصر امروز چهارشنبه با حضور علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل و امیر معاون باشگاه استقلال و مسئولان این شرکت به امضاء رسید.

نوشیدنی انرژی‌زای استقلال و پرسپولیس نسل جدیدی از نوشیدنی‌های انرژی زا و کاملا طبیعی هستند که جزو داروهای فراسودمند طب ایرانی محسوب می‌شود و فرمولاسیون آن توسط شرکت دانش بنیان سیمرغ حکمت ایرانیان ساخته شده است.

