به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدافع تیم فوتبال استقلال عصر امروز چهارشنبه با حضور در دفتر علی فتحاللهزاده مدیرعامل این باشگاه قراردادش را تا پایان نیم فصل نخست لیگ سیزدهم با این تیم آبیپوش تهرانی تمدید کرد.
مدافع تیم فوتبال استقلال در این خصوص اظهار داشت: همه در جریان رفتن من از استقلال هستند، چینیها قبل از پایان لیگ گذشته با من حرف زده بودند و چون اکنون در نیم فصل اول خود به سر میبرند، شرط من این بود که یک نیم فصل دیگر در استقلال بمانم.
وی ادامه داد: آنها گفتند با تو قرارداد میبندیم و به یک تیم دیگر چینی قرض میدهیم زیرا 4 بازیکن خارجی داشتند، من خودم پیشنهاد دادم در استقلال بمانم که آنها پذیرفتند ولی گفتند بخشی از مبلغ قراردادت را کم میکنیم. امروز هم به فتحاللهزاده گفتم تا پایان نیم فصل در استقلال میمانم و مطمئن باشید تا نیم فصل بعدی به تیمی خارجی نخواهم رفت.
منتظری در همین حال یادآور شد: من در ایران فقط برای استقلال بازی خواهم کرد، البته تا چند روز دیگر تصمیم نهایی را میگیرم که نیم فصل به چین بروم یا کاملا در اختیار استقلال باشم.
وی رفتن به تیم چین را ریسک ندانست و عنوان کرد: مدیر برنامه هایم گفته تیم خوبی است، البته اسم آن تیم دالیان نیست. اسم آن تیم را هم نمیداتم اما خودم به شخصه دوست دارم یکی و دو سال در خارج بازی کنم و این بخاطر بحثهای مالی نیست. اگر هم به تیمهای عربی نرفتم به خاطر انتقادهایی است که به این کشورها وجود دارد.
مدافع تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمیکنید بعد از جام جهانی پیشنهادهای بهتری خواهید داشت؟، اظهار داشت: این یکی از دغدغههای من است، فعلا این پیشنهاد خوب را دارم ممکن است بعد از جام جهانی پیشنهاد بهتری به دستم برسد و یا اصلا پیشنهادی به من ندهم.
وی اضافه کرد: البته اگر به چین بروم به آنها گفتهام که در همه اردوهای تیم ملی از ابتدا شرکت کنم که این مسئله را تا حد زیاد پذیرفتهاند. ضمن اینکه کیروش هم همه بازیکنانش را زیر نظر دارد.
منتظری درخصوص حضورش در اردوی اوکراین نیز یادآور شد: امروز به زور پاسپورتم را گرفتند که با آنها به اوکراین بروم. در هر صورت من تا نیم فصل در استقلال هستم. 6 ماه است که به اهواز نرفتم اگر عصر امروز بلیط اهواز را به دستم برسانند، برای یکی و دو روز به آنجا میروم، در غیر آن صورت به تمرین استقلال خواهم رفت.
