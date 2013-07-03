منتظری و صادقی آفتابی شدند/ تشویق نیکبخت و شعار علیه دایی واحمدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18:30 عصر امروز چهارشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه تمرین خود را برگزار کرد که حاشیههای این تمرین به شرح زیر است:
* از تمرین امروز استقلال استقبال زیادی شد به طوری که حدود 800 نفر در کمپ اختصاصی این باشگاه حضور یافتند و شاهد تمرین تیم محبوب خود شدند.
* هواداران تیم استقلال امروز نیکبختواحدی را مورد تشویق قرار دادند. آنها علیه علی دایی نیز شعار دادند که امیر قلعهنویی مانع از این کار شد. طرفداران سیدمهدی رحمتی همچنین به شدت علیه رحمان احمدی دروازهبان تیم سپاهان شعار دادند.
* در ابتدای تمرین امیر قلعهنویی چند دقیقه ای را برای بازیکنان صحبت کرد و پس از آن بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم خود را گرم کردند. کار با توپ و یک فوتبال تاکتیکی دیگر برنامه استقلالیها بود و در پایان هم شوت به سمت دروازه در دستور کار آنها قرار گرفت.
* نزدیک به 40 دقیقه از تمرین آبیها گذشته بود که امیرحسین صادقی و پژمان منتظری دو مدافع ملیپوش استقلال وارد کمپ شدند و به شدت تشویق شدند. در این بین صادقی که امروز قرارداد خود را تمدید کرده بود زودتر از سایرین کمپ را ترک کرد.
* فرهاد مجیدی در تمرین امروز غیبت داشت. مهاجم تیم استقلال در نوبت صبح تمرین هم حضور نداشت.
* استقلال فردا یک بازی دوستانه را مقابل تیم منتخب کرج برگزار میکند. این تیم روز جمعه به اوکراین سفر خواهد کرد.
