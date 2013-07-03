بیداریان در 100 متر کرال سینه هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال مسابقه 100 متر کرال سینه بازی‌های داخل سالن آسیا ظهر امروز برگزار شد و محمد بیداریان، نماینده ایران در این مسابقه با رکورد 50 ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه در مکان هشتم ایستاد.



شنای ایران در این رقابت‌ها 4 فینالیست داشت که به مدالی دست نیافت. البته ملی‌پوشان کشورمان 4 بار رکورد ایران را در مواد مختلف ارتقاء دادند.