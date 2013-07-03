۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۸

بازیهای آسیایی داخل سالن - کره جنوبی؛

بیداریان در 100 متر کرال سینه هشتم شد

ملی‌پوش شنای ایران در بازی‌های داخل سالن آسیا به مقام هشتم 100 متر کرال سینه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال مسابقه 100 متر کرال سینه بازی‌های داخل سالن آسیا ظهر امروز برگزار شد و محمد بیداریان، نماینده ایران در این مسابقه با رکورد 50 ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه در مکان هشتم ایستاد.

شنای ایران در این رقابت‌ها 4 فینالیست داشت که به مدالی دست نیافت. البته ملی‌پوشان کشورمان 4 بار رکورد ایران را در مواد مختلف ارتقاء دادند.

