وفایی راهی مرحله بعد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازیهای داخل سالن 2013 آسیا و در روز پنجم این مسابقات در رقابتهای بیلیارد و در بخش اسنوکر انفرادی مردان، نماینده کشورمان با پیروزی مقابل حریفی از قرقیزستان راهی مرحله بعد شد. حسین وفایی در این دیدار که از مرحله یک سیودوم نهایی برگزار میشد با نتیجه 4 بر صفر از سد حریف قرقیز خود گذشت و راهی مرحله بعد شد.
این ورزشکار بعد از بازی امروز گفت: در این دوره از رقابتها رشد بیلیاردبازان چینی و هندی قابل توجه بود و میشود گفت رقابتهای اسنوکر دیگر یکطرفه نیست و نباید برابر حریفان گمنام و بدون مدال و ناشناس ساده بازی کرد.
وی ادامه داد: اگر روز گذشته سر چوبم نمیشکست قطعا به فینال رفته و مدال میگرفتم ولی این بد شانسی برایم گران تمام شد اما در مسابقه فردا پنجشنبه امیدوارم دیگر این بدشانسیها سراغم نیاید چرا که هنوز شانس کسب مدال در اسنوکر را داریم.
وفایی همچنین گفت: ملیپوشان ما در این دوره از رقابتها خوب بازی کردند ولی نمیتوان منکر رشد دیگر کشورها شد به خصوص افرادی که تاکنون بازی آنها را ندیده و شناختی روی آنها نداریم.
نظر شما