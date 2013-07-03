جدیدترین آمار از کشته هاو مجروحان/ مرسی ممنوع الخروج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد: از زمان آغاز نا آرامی ها در یکشنبه گذشته تاکنون در مصر 37 نفر کشته و 1500 نفر زخمی شده اند.

گروه تمرد سوئز بیان کرد: بیانیه ارتش از بلندگوی های نصب شده در میدان الاربعین در سوئز پخش خواهد شد.

خبر دیگر اینکه تظاهراتی از کاخ اتحادیه به سوی کاخ القبه در حال حرکت است.

شبکه المیادین گزارش داد: ارتش پیشنهاد تشکیل دولت انتقالی و برگزاری همه پرسی را برای ادامه ریاست جمهوری مرسی ظرف شش ماه مطرح کرده است.

خبرنگار این شبکه افزود: دولت پیشنهادی شامل نمایندگان لیبرال، اسلامی و نظامی هستند و رئیس جمهوری تشریفاتی خواهد بود.

منابع آگاه امنیتی در فرودگاه قاهره اعلام کردند: محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، محمد البلتاجی، عصام العریان، صفوت حجازی، عصام سلطان و ابوالعلا ماضی رئیس حزب الوسط و مهدی عاکف رهبر سابق اخوان المسلمین در فهرست ممنوع الخروج قرار گرفته اند.

یاد آور می شود تنها کمتر از یکساعت به پایان ضرب الاجل نیروهای مسلح مصر به مخالفان وموافقان مرسی باقی مانده است