بیمارستان صحرایی شهید فاطمی ندسا در بشاگرد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمارستان صحرایی شهید فاطمی نیروی دریایی سپاه با حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در شهرستان بشاگرد راه اندازی شد.

دكتر سید علی موسوی جزایری فرمانده بهداری نیروی دریایی سپاه در مراسم افتتاحیه بیمارستان صحرایی شهید فاطمی ندسا، گفت: این بیمارستان صحرایی به مدت یک هفته به مردم شهرستان بشاگرد به صورت رایگان خدمات درمانی ارائه می کند.

وی افزود:این بیمارستان شامل 50 نیروی متخصص و جراح است.

فرمانده بهداری نیروی دریایی سپاه ادامه داد: این بیمارستان از بخش های داخلی، قلب وعروق، چشم، ارتوپدی، جراحی، بیهوشهی، دندانپزشکی، زنان وزایمان، روانپزشکی، اطفال، کلیه ومجاری تشکیل شده است.