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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

رمال طمع‌کار در غرب مازندران به دام افتاد؛ کلاهبرداری میلیاردی

رمال طمع‌کار در غرب مازندران به دام افتاد؛ کلاهبرداری میلیاردی

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری یکی از متهمان پرونده کلاهبرداری با شگرد رمالی و دعانویسی در یکی از شهرهای ساحلی غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی شکایت چند شهروند، تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی عاملان این کلاهبرداری آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهمان با ادعای توانایی در فرزندآوری و حل مشکلات خانوادگی، اعتماد مالباختگان را جلب کرده و در مجموع بیش از یک کیلو و ۳۰۰ گرم طلا و ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد از آنان دریافت کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: یکی از متهمان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و دستگیر شده و تحقیقات برای دستگیری متهم دیگر و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

خورشاد با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم به ادعاهای رمالی و دعانویسی اعتماد نکنند و از در اختیار قرار دادن طلا و وجوه نقد خود به افراد سودجو خودداری کنند.

کد مطلب 6930956

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