تماشای شکوه موسیقی نواحی در قلب پایتخت؛ این اجرا را از دست ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد «روایت رحمت»، براساس جدول برنامه‌های چهارمین شب، گروه «دفافان» به سرپرستی مرتضی میر، همچون شب‌های گذشته، در بخش «نوای آغاز» اجرای خود را ارائه خواهد کرد و آغازگر برنامه‌های این شب خواهد بود.

گروه موسیقی «سازینه» از شناخته شده‌ترین گروه‌های موسیقی اقوام ایرانی به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در آخرین روز رویداد «روایت رحمت» برنامه اجرا می‌کنند.

در ادامه، در بخش مجالس نقالی، مجلس «میرعاشقی» با اجرای سید مهرداد کاووسی از همدان برگزار می‌شود.

در بخش موسیقی نواحی نیز دف‌نوازی با اجرای گروه «خلیفه غوثی» به سرپرستی عبدالرحمن غوثی از سنندج از دیگر برنامه‌های چهارمین شب «روایت رحمت» است.

همچنین در بخش «نقل و نوا»، موسیقی نواحی با حضور گروه «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا اجرا خواهد شد.

در ادامه برنامه و در بخش آئین نمایشی «مولودی ماه برار» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی مینابی از میناب برگزار می‌شود.

بخش پایانی چهارمین شب نیز به اجرای پیام عزیزی اختصاص دارد. این خواننده در آخرین شب «روایت رحمت» روی صحنه می‌رود تا مجموعه برنامه‌های موسیقایی این رویداد را به پایان برساند.

در کنار برنامه‌های صحنه‌ای، آثار هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی نیز در ضلع غربی مجموعه تئاتر شهر در معرض دید مخاطبان قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از نزدیک مراحل خلق این آثار را دنبال کنند.

رویداد هنری «روایت رحمت» که همزمان با هفته وحدت و به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود، در آخرین شب خود نیز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ میزبان مخاطبان خواهد بود.