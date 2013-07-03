ترکیه به نقش ارتش مصر در تحولات این کشور اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، وزارت خارجه ترکیه ساعاتی قبل از پایان ضرب الاجل ارتش مصر با صدور بیانیه ای بطور ضمنی از "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است : ما معتقدیم که دولت و مردم مصر می تواند با همکاری در چهارچوب اصول دموکراتیک بحران پیش آمده را حل و فصل کنند.

آنکارا در اشاره ای اشکار به احتمال کودتای نظامیان در مصر خواستار احترام مقامات مصری به حکومت قانون و خواست مردم مصر در چهار چوب اصول دموکراتیک شد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است : ترکیه ثبات و امنیت کشور دوست و برادر مصر را هم برای کشور مصر و هم برای منطقه مهم می داند.

در خبری دیگر روزنامه "حریت" نوشت : "اگمن باغیش" وزیر امور اروپایی ترکیه در حمایتی آشکار از محمد مرسی از مواضع محکم او به عنوان منتخب مشروع مردم مصر در برابر نظامیان تقدیر کرد.

این وزیر ترک تاکید کرد : بدترین دموکراسی بسیار بهتر از کودتا و حکومت نظامیان است و ما همگی باید در برابر هرگونه کودتا در جهان بیاستیم.

هنوز "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که از متحدین نزدیک محمد مرسی است درباره تحولات مصر اظهارنظری نکرده است.