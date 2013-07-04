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۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۱

شریفی به مهر خبرداد:

تولید بیش از هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان مرکزی

تولید بیش از هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان مرکزی

اراک-خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی گفت: عشایراین استان در سه ماهه نخست امسال یک هزار و 250 تن گوشت قرمز تولید کردند.

حسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 20 درصد گوشت قرمز استان را عشایر تولید می کنند که این قشر نقش مهمی در تامین مواد پروتیئنی دارند.

وی همچنین از تولید هزارتن شیر و دیگر فرآورده های لبنی، 700 تن کنسانتره دام و 200 تن فرآورده های دامی از جمله پشم در این مدت خبرداد.

شریفی مجموع تولیدات عشایر استان را سالانه بیش از 30 هزارتن اعلام کرد و افزود: بخشی از این تولیدات در استان مصرف و مابقی به استانهای همجوار ارسال می شود.

وی اضافه کرد: عشایر استان مرکزی با پنج هزار نفر جمعیت و هزار خانوار 350 هزار راس دام سبک و سنگین در اختیار دارند.

رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی گفت:عشایر استان شامل هشت ایل شاهسون، مغان، سنگسر، زند، کله کوهی، کرد کلهر، عرب خراسانی و ایل زلکی است که 90 درصد آن در شهرستان ساوه و زرندیه و مابقی در شهرستانهای دلیجان و خمین ساکن هستند.

چهار درصد جمعیت استان مرکزی را عشایر به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2089758

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