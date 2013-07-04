به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی ماه ژوئن که روز پنج شنبه منتشر شد با 15 پله صعود در جایگاه 52 تیمهای فوتبال جهان قرار گرفته است.
در این رده بندی ایران با 596 امتیاز در رده 52 جهان و چهارم آسیا قرار دارد. ژاپن با 689 امتیاز در این رده بندی بهترین تیم آسیایی و تیم سی و هفتم جهان است. پس از آن تیم استرالیا با 671 امتیاز دوم است و در رده 40 جهان قرار دارد. کره جنوبی هم با 642 امتیاز ، سوم آسیا و 43 جهان است.
سه پیروزی ایران مقابل تیمهای قطر، لبنان و کره جنوبی و صعود به جام جهانی 2014 به عنوان صدرنشین، نقش زیادی در صعود 15 پلهای ایفا کرده است.
اسپانیا هم با وجود شکست 3 بر صفر مقابل برزیل در دیدار پایانی جام کنفدراسیونها همچنان به عنوان بهترین تیم فوتبال جهان در صدر این ردهبندی قرار دارد. ماتادورها با 1532 امتیاز بالاتر از آلمان (1273) در صدر قرار دارند.
نکته جالب در این رده بندی صعود چهار پلهای فوتبال کلمبیا و قرار گرفتن در رده سوم بالاتر از تیمهای آرژانتین، هلند و ایتالیاست. قهرمانی برزیل در جام کنفدراسیونها هم صعودی 13 پلهای برای این تیم در برداشته و سلسائو اکنون در رده نهم قرار دارد.
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