به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی روز پنجشنبه در دیدار حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با اشاره به مشکلات کنونی کشور اظهار داشت: این مشکلات میتواند با حرکتی جهادی حل و فصل و مرتفع شود.
وی با آروزی موفقیت برای دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب گفت: امروز مشکلات کشور برای همه قابل درک است و شخصیتی که برای حل مشکلات کشور وارد صحنه شده از خودگذشتگی نشان داده پس باید به وعده الهی امیدوار باشد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، ادامه داد: امام راحل وحدت را رمز موفقیت عنوان کردند و با همین وحدت کلمه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امروز نیز میتوان با حفظ وحدت مشکلات کشور را برطرف کرد.
کارها باید برای رضای خدا باشد
وی با تاکید بر اینکه کارها باید برای رضای خدا باشد افزود: اگر کارها برای رضای خداوند باشد، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و این وعده ای قطعی است.
آیت الله شبیری برای موفقیت رئیس جمهور منتخب مردم در دولت یازدهم آرزوی موفقیت کرد.
حجت الاسلام روحانی نیز در این دیدار گفت: انتخابات باعث شادی مردم شد و شبهات و ابهامات گذشته را از بین برد.
رئیس جمهور منتخب ادامه داد: نتیجه این انتخابات برای انقلاب، کشور و مردم شیرین و عزت بخش بود و امیدواریم بتوانیم مشکلات موجود کشور را رفع کنیم.
وی افزود: مردم ما باید با صبر و استقامت به رفع مشکلات در آینده امیدوار باشند و در این راستا مراجع و حوزههای علمیه میتوانند نقش موثری را ایفا کنند.
نظر شما