۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

آیت‌الله شبیری زنجانی:

مشکلات کشور با حفظ وحدت حل و فصل می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان گفت: امام راحل وحدت را رمز موفقیت عنوان کردند و با همین وحدت کلمه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امروز نیز می‌توان با حفظ وحدت مشکلات کشور را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی روز پنج‌شنبه در دیدار حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با اشاره به مشکلات کنونی کشور اظهار داشت: این مشکلات می‌تواند با حرکتی جهادی حل و فصل و مرتفع شود.

وی با آروزی موفقیت برای دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب گفت: امروز مشکلات کشور برای همه قابل درک است و شخصیتی که برای حل مشکلات کشور وارد صحنه شده از خودگذشتگی نشان داده پس باید به وعده الهی امیدوار باشد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، ادامه داد: امام راحل وحدت را رمز موفقیت عنوان کردند و با همین وحدت کلمه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امروز نیز می‌توان با حفظ وحدت مشکلات کشور را برطرف کرد.

کارها باید برای رضای خدا باشد

وی با تاکید بر اینکه کارها باید برای رضای خدا باشد افزود: اگر کارها برای رضای خداوند باشد، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و این وعده ای قطعی است.

آیت الله شبیری برای موفقیت رئیس جمهور منتخب مردم در دولت یازدهم آرزوی موفقیت کرد.

حجت الاسلام روحانی نیز در این دیدار گفت: انتخابات باعث شادی مردم شد و شبهات و ابهامات گذشته را از بین برد.

رئیس جمهور منتخب ادامه داد:  نتیجه این انتخابات  برای انقلاب، کشور و مردم شیرین و عزت بخش بود و امیدواریم بتوانیم مشکلات موجود کشور را رفع کنیم.

وی افزود: مردم ما باید با صبر و استقامت به رفع مشکلات در آینده امیدوار باشند و در این راستا مراجع و حوزه‌های علمیه می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.

