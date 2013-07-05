پیشرفت 88 درصدی عملیات گازرسانی به دهلران

غلام عليدادي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طول شبكه گاز شهر دهلران ۱۰۱ كيلومتر است كه تاكنون عمليات اجرايي ۸۸ كيلومتر آن انجام شده است.
وي افزود: يك هزار و ۷۰۰ علمك از مجموع پنج هزار علمك شهر نيز تاكنون به پايان رسيده است.
معاون عمراني و برنامه ريزي فرماندار دهلران تصریح کرد : عمليات گازرساني به شهر دهلران داراي ۱۱ كيلومتر خط تغذيه است كه تاكنون ۳۸ درصد كار انجام شده است.
عليدادي گفت: عمليات اجرايي نصب ۴۱۵ علمك نيز در اين شهر موسیان تكميل شده است.
وي بیان داشت: طول خط تغذيه شهر موسيان را شش كيلومتر است و با ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست.
