به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر جمعه در آیین اختتامیه بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران در تبریز، با قدردانی از حضور اساتید، متخصصان و پژوهشگران این حوزه اظهار کرد: برگزاری این کنگره در تبریز فرصت ارزشمندی برای گردهمایی جامعه علمی پزشکی هسته‌ای کشور و تبادل آخرین یافته‌ها و تجربیات تخصصی بود.

وی با اشاره به کیفیت علمی برنامه‌های این دوره از کنگره افزود: سطح علمی مباحث مطرح‌شده در این دوره بسیار بالا بود و پنل‌های تخصصی نیز با کیفیت قابل توجهی برگزار شد. مباحثی که در این نشست‌ها مطرح شد، از نظر علمی عمیق و کاربردی بود و در بسیاری از موارد می‌توان آن را با مباحث مطرح‌شده در کنگره‌های معتبر اروپایی مقایسه کرد.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران ادامه داد: حضور متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی، رزیدنت‌ها و پژوهشگرانی که در حوزه‌های مرتبط با پزشکی هسته‌ای فعالیت می‌کنند، به غنای علمی کنگره کمک کرد و فرصت مناسبی برای ارائه یافته‌های پژوهشی و آشنایی بیشتر جامعه پزشکی با ظرفیت‌های این رشته فراهم شد.

ضرورت آشنایی پزشکان با کاربردهای بالینی پزشکی هسته‌ای

دبیری با تأکید بر اهمیت توسعه کاربردهای بالینی پزشکی هسته‌ای گفت: یکی از اهداف برگزاری چنین کنگره‌هایی، ارتقای سطح علمی همکاران پزشکی و آشنایی بیشتر آنان با کاربردهای بالینی پزشکی هسته‌ای است.

وی افزود: پزشکی هسته‌ای تنها یک حوزه تخصصی محدود نیست و با بخش‌های مختلف پزشکی ارتباط دارد؛ از این رو لازم است پزشکان در رشته‌های تخصصی مختلف با ظرفیت‌ها و کاربردهای تشخیصی و درمانی این حوزه بیشتر آشنا شوند.

رئیس علمی کنگره پزشکی هسته‌ای ایران خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد می‌تواند به ویژه برای پزشکان و متخصصان استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز و همچنین جامعه پزشکی سراسر کشور زمینه مناسبی برای آشنایی با آخرین دستاوردهای پزشکی هسته‌ای و استفاده از ظرفیت‌های آن در فرآیند تشخیص و درمان بیماران فراهم کند.

تأکید بر نقش پژوهشگران و دستیاران تخصصی

دبیری با اشاره به حضور پژوهشگران و دستیاران تخصصی در این کنگره اظهار کرد: در این دوره، افرادی که در حوزه‌های پژوهشی مختلف فعالیت کرده‌اند، حضور داشتند و بخشی از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را ارائه کردند.

وی ادامه داد: حضور دستیاران تخصصی و پزشکان رشته‌های مختلف در کنار متخصصان باتجربه، فرصت مناسبی برای انتقال تجربه و ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف جامعه علمی پزشکی هسته‌ای ایجاد کرد و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

پیشرفت پزشکی هسته‌ای ایران در مسیر جهانی

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در این حوزه گفت: پزشکی هسته‌ای رشته‌ای است که همواره در حال پیشرفت است و متخصصان ایرانی نیز طی سال‌های گذشته در توسعه علمی این حوزه تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند.

دبیری با اشاره به فعالیت‌های علمی و آموزشی پیشکسوتان پزشکی هسته‌ای کشور افزود: حضور استادان برجسته و پیشکسوتان این رشته در چنین رویدادهایی اهمیت زیادی دارد و نسل جدید متخصصان می‌تواند از تجربه و دانش آنان بهره‌مند شود.

وی با اشاره به تلاش‌های محسن ساغری در توسعه پزشکی هسته‌ای کشور اظهار کرد: سال‌ها تلاش و فعالیت علمی پیشکسوتان این رشته، نقش مهمی در ارتقای جایگاه پزشکی هسته‌ای ایران داشته است و امیدواریم با تداوم این مسیر، جامعه پزشکی هسته‌ای کشور در آینده نیز بتواند در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

تولید رادیوداروهای مورد نیاز کشور

دبیری همچنین با اشاره به اهمیت تولید رادیوداروها در توسعه پزشکی هسته‌ای گفت: دسترسی به رادیوداروهای مورد نیاز، یکی از الزامات اساسی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته‌ای است و حمایت از ظرفیت‌های تولید داخلی در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه‌های فعال در حوزه تولید رادیودارو افزود: بخشی از نیازهای کشور در حوزه رادیوداروهای تشخیصی و درمانی از طریق ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود و توسعه این توانمندی‌ها می‌تواند پشتوانه مهمی برای مراکز پزشکی هسته‌ای کشور باشد.

رئیس علمی کنگره پزشکی هسته‌ای ایران با اشاره به تولید برخی رادیوداروها و سامانه‌های مرتبط با آنها در کشور گفت: در زمینه برخی محصولات و فناوری‌های مرتبط با رادیوداروها، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور ایجاد شده است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات پزشکی هسته‌ای و کاهش وابستگی به خارج باشد.

تجهیزات پیشرفته، بخش مهم توسعه پزشکی هسته‌ای

دبیری با اشاره به نقش شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: استفاده از تجهیزات پیشرفته، بخش مهمی از ارائه خدمات پزشکی هسته‌ای است و شرکت‌های تجهیزات پزشکی با تأمین و پشتیبانی این تجهیزات نقش مهمی در استمرار فعالیت مراکز تخصصی دارند.

وی افزود: در این کنگره نیز شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی حضور داشتند و این فرصت فراهم شد تا متخصصان با جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه آشنا شوند.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران تأکید کرد: توسعه همزمان دانش تخصصی، رادیوداروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز، می‌تواند زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت‌تر به بیماران را فراهم کند.

دبیری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عوامل اجرایی و علمی برگزاری کنگره گفت: برگزاری یک رویداد علمی در این سطح نیازمند همکاری مجموعه‌ای از افراد و نهادهاست و خوشبختانه همکاران مختلف در بخش‌های علمی، اجرایی و تخصصی برای برگزاری مناسب این دوره تلاش کردند.

وی از سید کاظم رضوی، رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران، نیز به طور ویژه قدردانی کرد و افزود: رضوی در طول برگزاری کنگره حضور مستمر و فعالی داشت و با همکاری اعضای انجمن و تیم اجرایی، برای رفع مشکلات و پوشش نقاط مختلف برگزاری کنگره تلاش زیادی انجام داد.

رئیس علمی کنگره ادامه داد: فعالیت شبانه‌روزی تیم اجرایی نقش مهمی در برگزاری این رویداد داشت و لازم است از همه این تلاش‌ها قدردانی شود.

دبیری همچنین از اعضای کمیته‌های علمی و برگزارکنندگان پنل‌ها و همکارانی که در برگزاری نشست‌های تخصصی همکاری داشتند، تشکر کرد.

وی با اشاره به حضور استادان و چهره‌های علمی برجسته در کنگره اظهار کرد: حضور استادان و متخصصان برجسته پزشکی هسته‌ای، ارزش علمی این رویداد را افزایش داد و فرصتی برای ارتباط مستقیم میان نسل‌های مختلف متخصصان و پژوهشگران فراهم کرد.

تداوم برگزاری کنگره در سال‌های آینده

دبیری با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری کنگره پزشکی هسته‌ای گفت: امیدواریم این رویداد در سال‌های آینده نیز با همین روند ادامه پیدا کند و هر دوره شاهد ارتقای بیشتر سطح علمی و تخصصی آن باشیم.

وی افزود: هدف ما این است که کنگره پزشکی هسته‌ای کشور هر سال با کیفیت بالاتری برگزار شود، زمینه حضور گسترده‌تر متخصصان داخلی و خارجی فراهم شود و مباحث علمی جدیدتری در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران در پایان با اشاره به انتخاب مقالات برتر این دوره گفت: بر اساس روال کنگره، مقالات برتر انتخاب شده‌اند و از صاحبان آثار منتخب نیز تقدیر خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای علمی این دوره از کنگره در ادامه مسیر توسعه پزشکی هسته‌ای کشور مورد استفاده قرار گیرد و ارتباطات علمی ایجادشده میان متخصصان نیز در قالب همکاری‌های پژوهشی و آموزشی تداوم داشته باشد.