کسری تجاری اروپا با چین به روزی یک میلیارد یورو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کسری تجاری اتحادیه اروپا در مبادلات کالایی با چین افزایش یافته و بروکسل تلاش دارد با استفاده از ابزارهای تجاری، عدم توازن موجود در روابط اقتصادی با پکن را کاهش دهد.

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا اعلام کرد کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین در سال گذشته به حدود یک میلیارد یورو در روز رسیده است.

بر اساس داده‌های رسمی یورواستات، کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵۹.۹ میلیارد یورو رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۱۲.۲ میلیارد یورو بود.

آمار کمیسیون اروپا نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵۹.۵ میلیارد یورو کالا از چین وارد کرد، در حالی که ارزش صادرات کالاهای اروپایی به چین حدود ۱۹۹.۵ میلیارد یورو بود. واردات اروپا از چین در این سال ۶.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات اتحادیه اروپا به چین ۶.۵ درصد کاهش داشت.

ماشین‌آلات و خودروها از مهم‌ترین گروه‌های کالایی در تجارت میان دو طرف هستند. بر اساس آمار کمیسیون اروپا، ماشین‌آلات و خودروها بیش از نیمی از واردات کالاهای تولیدی اتحادیه اروپا از چین را تشکیل می‌دهند و سهم قابل توجهی نیز در صادرات اروپا به این کشور دارند.

روند افزایش کسری تجاری اروپا با چین در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داشته است. بر اساس آخرین داده‌های یورواستات، کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۳ میلیارد یورو رسید که بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

فون‌درلاین اعلام کرده است که اتحادیه اروپا برای متعادل کردن روابط تجاری با چین از ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد. افزایش دسترسی شرکت‌های اروپایی به بازار چین و کاهش موانع تجاری از محورهای مورد توجه بروکسل در مذاکرات با پکن است.

در کنار کسری تجاری، وابستگی اروپا به چین برای تأمین برخی مواد اولیه و مواد معدنی حیاتی نیز یکی از چالش‌های اصلی روابط اقتصادی دو طرف است. چین تأمین‌کننده مهم شماری از مواد معدنی مورد استفاده در صنایع پیشرفته، خودروهای برقی و تجهیزات صنعتی اروپا محسوب می‌شود.

به این ترتیب، اتحادیه اروپا از یک سو با افزایش واردات از چین و کاهش صادرات به این کشور با کسری تجاری فزاینده مواجه است و از سوی دیگر برای تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود به بازار چین وابستگی دارد؛ وضعیتی که مذاکرات تجاری میان بروکسل و پکن را پیچیده‌تر کرده است.