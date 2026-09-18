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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

وقوع یک انفجار در شمال غرب پاکستان

وقوع یک انفجار در شمال غرب پاکستان

رسانه‌های خبری به وقوع یک انفجار در شمال غرب پاکستان اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه المیادین گزارش داد که مرکز پلیس کوهات واقع در شمال غرب پاکستان در جریان اقامه نماز جمعه شاهد وقوع یک انفجار بوده است.

بر اساس این گزارش محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن انفجار مذکور از نهادهای ذی‌ربط خواست خدمات رسانی لازم را به افراد زخمی و مجروحان انجام دهند.

وی همچنین دستور داد گزارشی از سوی نهادهای مربوطه در خصوص ماهیت این انفجار ارائه شود.

وزارت کشور پاکستان نیز اعلام کرد که این انفجار در مسجد واقع در مرکز پلیس کوهات ۱۷ قربانی و ۴۰ زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 6950574

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