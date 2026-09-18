۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع گل در اندیکا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد میرچناری ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر مبارزه قاطع، بیامان و بدون اغماض با قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس با رصد دقیق اطلاعاتی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر به منطقه مطلع شدند.
وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و هدایت قضایی، عملیات رهگیری و رصد مسیر تردد متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگیهای لازم قضایی میان دادستانی شهرستان اندیکا و دادستانی شهرستان مسجدسلیمان، دستورات قاطع قضایی جهت توقیف خودرو و دستگیری عامل انتقال صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا تصریح کرد: مأموران فداکار فراجا طی یک عملیات پیچیده پلیسی و پس از تعقیب و گریز هدفمند، موفق به مهار و توقیف خودروی مورد نظر شدند. در بازرسی تخصصی و دقیق از این وسیله نقلیه، حدود ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع گل (ماریجوانا) کشف و ضبط شد.
میرچناری با اشاره به بازداشت متهم و توقیف خودروی مذکور بیان کرد: پس از تنظیم گزارش اولیه، پرونده قضایی تشکیل و متهم با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد. همچنین دستورات لازم قضایی برای شناسایی مبدأ، مقصد و دستگیری سایر ایادی و عناصر مرتبط با این محموله صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اندیکا در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در صیانت از سلامت روانی و جسمی جامعه و ارتقای امنیت عمومی شهروندان ذرهای مماشات نخواهد کرد و با سوداگران مرگ با اشد مجازاتهای قانونی برخورد قاطع خواهد کرد.
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