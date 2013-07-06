معترضان پارک "گزی" دوباره برمی گردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ، گروه موسوم به همبستگی میدان تقسیم اعلام کرده است که قصد دارد بار دیگر امروز شنبه وارد پارک "گزی" استانبول شوند.

این گروه اعلام کرده است ساعت 7 بعد از ظهر امروز برای حمایت از حکم دادگاه محلی استانبول درباره این پارک، در این مکان تجمع خواهند کرد.

منطقه مذکور توسط پلیس ترکیه بسته شده است.روز پنج شنبه بعد از هفته ها تجمع اعتراضی در نهایت دادگاه مذکور به لغو طرح دولت برای پارک "گزی" رای داد که اولین پیروزی برای مخالفان دولت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به شمار می رود.

همچنین گروهی دیگر از معترضان فردار در منطقه آسیایی استانبول جشنواره اعتراضی تحت عنوان "مرد ساخته شده از گاز اشک آور" راه اندازیی کرده اند.این جشنواره میزبان گروهی از هنرمندان ترک خواهد بود.

برگزار کنندگان این جشنواره اعلام کرده اند شیوه اعتراضات آنها نسبت به گذشته تغییر کرده و در تمام پارک های این کشور اعتراضات به شیوه جدید سازماندهی خواهد شد و هدف از این اعتراضات، برقراری دموکراسی و آزادی است.