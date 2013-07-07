آمریکا با هیچ حزبی در مصر همپیمان نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد : "باراک اوباما" با اشاره به دست داشتن ارتش مصر در کنار زدن "محمد مرسی" از ریاست جمهوری مصر، همکاری آمریکا با گروه و یا حزب خاصی در این کشور برای به قدرت رسیدن را رد کرد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است : رئیس جهور (اوباما) خشونتها در سراسر مصر را نکوهش کرده و نگرانی خود را از قطب بندی های سیاسی در این کشور اعلام می کند. رئیس جمهور تاکید دارد که آمریکا با هیچ حزبی در مصر هم پیمان نبوده و با هیچ گروهی حمایت نمی کند.

از سوی دیگر "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا که روز جمعه با فرمانده ارتش مصر گفتگو کرده بود رایزنی های خود با وی را در روز شنبه نیز ادامه داد و به نوشته رویترز، در این گفتگوها خواستار انتتقال صلح آمیز قدرت در مصر به دست مردم شد.

در همین رابطه یک مقام ناشناس به رویترز گفت : گفتگوهای روز شنبه هیگل با "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر به مدت دو ساعت طول کشید و وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که باید انتقال قدرت در مصر به صورت صلح آمیز انجام شود.

به نوشته رویترز، هیگل در این گفتگو همچنین بر حفظ امنیت همسایگان مصر نیز تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، پنتاگون مطلبی در مورد اینکه واکنش سیسی به اظهارات هیگل چه بوده منتشر نکرده است.

آنگونه که گزارش رویترز نشان می دهد، آمریکا بیش از آنکه نگران وضعیت مصر باشد نگران امنیت اسرائیل است چون هیگل در گفتگو با وزیر دفاع مصر بر امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرده است.

کارشناسان معتقدند که جامعه مصر در خصوص محمد مرسی و دولت او -در مخالفت یا هواداری- دو دسته شده و این خود نگرانی‌ ها را دوچندان کرده است.

خارج از مرزهای مصر نیز این نگرانی‌ ها ملاحظه می‌شود؛ ایالات متحده و سازمان ملل در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ هایی در مورد خشونت‌ های رخ داده ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواسته‌ اند به درگیریها پایان دهند.

روز گذشته مسئول ارشد امور حقوق بشر سازمان ملل نیز نگرانی خود را از دستگیری گسترده رهبران اخوان‌المسلمین ابراز کرده بود.