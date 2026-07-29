به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان در سایت ۲۳ هکتاری نور، اظهار کرد: تسریع در تکمیل مراحل بافی مانده طرح مورد تاکید است ...
وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ واحد این پروژه تکمیل شده است، ادامه داد: سایر بلوکها نیز از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: با توجه به پیشرفت مناسب عملیات ساختمانی، میبایست شهرداری سمنان عملیات آمادهسازی سایت را با سرعت بیشتری دنبال کند تا امکان بهرهبرداری و تحویل واحدهای تکمیلشده در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
حسینی طباطبایی همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تکمیل این پروژه تأکید کرد و توضیح داد: اجرای معابر، محوطهسازی و سایر اقدامات زیرساختی نقش مهمی در تسهیل فرآیند تحویل واحدها و افزایش رضایتمندی متقاضیان دارد.
وی یادآور شد: پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان در سایت ۲۳ هکتاری نور در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و میانگین پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
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