  1. استانها
  2. سمنان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

۹۶۸ واحد نهضت ملی مسکن سمنان در آستانه بهره‌برداری

۹۶۸ واحد نهضت ملی مسکن سمنان در آستانه بهره‌برداری

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن، خواستار تسریع در آماده‌سازی سایت ۲۳ هکتاری نور برای تحویل هرچه سریع‌تر واحدها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان در سایت ۲۳ هکتاری نور، اظهار کرد: تسریع در تکمیل مراحل بافی مانده طرح مورد تاکید است ...

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ واحد این پروژه تکمیل شده است، ادامه داد: سایر بلوک‌ها نیز از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: با توجه به پیشرفت مناسب عملیات ساختمانی، می‌بایست شهرداری سمنان عملیات آماده‌سازی سایت را با سرعت بیشتری دنبال کند تا امکان بهره‌برداری و تحویل واحدهای تکمیل‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

حسینی طباطبایی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این پروژه تأکید کرد و توضیح داد: اجرای معابر، محوطه‌سازی و سایر اقدامات زیرساختی نقش مهمی در تسهیل فرآیند تحویل واحدها و افزایش رضایتمندی متقاضیان دارد.

وی یادآور شد: پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان در سایت ۲۳ هکتاری نور در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و میانگین پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

کد مطلب 6903077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها