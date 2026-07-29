به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، در این خصوص اظهار داشت: یکی از رسالت‌های اصلی این اداره‌کل، طبق مفاد اساسنامه طرح شاهد، رسیدگی به امور فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر است. در فضای کنونی جامعه، زنده نگه داشتن یاد و فرهنگ ایثار و شهادت، یک مسئولیت فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت پیاده‌روی اربعین افزود: اربعین امروزه به بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان تبدیل شده و تجلی عینی فرهنگ ایثار است؛ جایی که مردم از تمامی اقشار، بدون چشم‌داشت، در مسیر خدمت به یکدیگر هستند. از این رو، پیشنهاد برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع اربعین را مطرح کرده‌ایم تا این صحنه‌های ماندگار توسط جامعه هدف ما، یعنی دانشجویان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر، ثبت و مستندسازی شود.

آقامیری تاکید کرد: هدف از این طرح، ثبت حس تعلق و افتخار به این حماسه عظیم و تبدیل آن به یک گنجینه بصری در اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر است. این مسابقه تنها به یک فراخوان ساده و نمایشگاهی کوچک در بازگشت زائران نیاز دارد و از نظر اجرایی، طرحی کم‌هزینه و اثرگذار خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر جنبه‌های هنری و انسانی افزود: از صحنه‌های خدمت‌رسانی موکب‌داران و همدلی زائران گرفته تا حضور ارزشمند سالمندان، کودکان و افراد توان‌خواه در مسیر نجف تا کربلا، همگی می‌توانند در قاب این مسابقه جای بگیرند. از دانشجویان عزیز دعوت می‌شود تا با نگاهی قلبی، نه صرفاً با نگاه عکاس حرفه‌ای، این حماسه را از طریق دوربین‌های خود روایت کنند.

لازم به ذکر است که پس از پایان مراسم اربعین و تکمیل مهلت ارسال آثار، هیئت داوران بر اساس کیفیت و محتوا، آثار برتر را انتخاب کرده و جوایز ارزشمندی را به رسم یادبود به دانشجویان برنده اهدا خواهند کرد.