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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

نمایشگاه کتاب‌های مرتبط با اربعین در حرم رضوی برپا شد

نمایشگاه کتاب‌های مرتبط با اربعین در حرم رضوی برپا شد

مشهد- نمایشگاه فرهنگی کتاب «از کربلا تا خراسان» با موضوع کتاب های مرتبط با اربعین در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرض خیابانی، مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد: بالغ بر ۵۰ عنوان کتاب چاپی به زبان‌های فارسی، عربی، اردو، انگلیسی و آلمانی با موضوعات مرتبط با اربعین در فرهنگ شیعه و پیاده‌روی اربعین حسینی در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.

مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: این کتاب‌ها از بین منابع موجود در مخزن تالار مطالعه کتاب‌های خارجی و نیز مخزن چاپی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انتخاب شده است و نشان‌دهنده بخشی از ظرفیت کتاب‌های چاپی این کتابخانه با محوریت موضوعی اربعین حسینی است.

وی اظهار کرد: آیین اربعین، پیام‌ها و دستاوردها، پیاده آمده‌ام، اربعینی در نماز، مسافر بهشت، راهنمای آموزشی سلامت در پیاده‌روی اربعین حسینی، راهیان کربلا و غمنامه نینوا برخی از کتاب‌های این نمایشگاه است.

خیابانی ادامه داد: قدم به قدم تا کربلا، اربعین مقدس حسینی، رویدادی بی‌نظیر و اربعین قرآنی نیز برخی دیگر از کتاب‌های ارایه شده در نمایشگاه است.

مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: همچنین مجموعه‌ای منتخب از عکس‌های پیاده‌روی اربعین و حضور پرشور زائران عزادار در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) در قالب ۱۵ تخته شاسی در معرض دید مراجعان کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی گذاشته شده است.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف بزرگداشت اربعین حسینی، اشاعه شعائر مذهبی و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در طبقه همکف کتابخانه مرکزی حرم مطهر حضرت رضا(ع) تا ۱۴ مردادماه پذیرای علاقه‌مندان است.

کد مطلب 6903080

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