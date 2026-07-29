حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «خطیب نماز جمعه سخنگو، تبیین‌کننده و مطالبه‌کننده مبانی انقلاب اسلامی هستند»، اظهار کرد: : خطیب جمعه سخنگوی نظام اسلامی، آرمان‌ها و مدافع انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: خطیب جمعه زبان گویای امت و پل ارتباطی میان اراده مردم و چشم‌انداز نظام است. او در قامت سخنگو، پیام‌های رهبری را بی‌کم‌وکاست تبیین می‌کند و از سوی دیگر، ناخشنودی‌ها و دغدغه‌های جامعه را بی‌پرده به گوش مسئولان می‌رساند. سخن خطیب جمعه نه یک بیانیه خشک اداری، بلکه فریاد هماهنگ صف‌های نماز در برابر طوفان شبهات است.

امام جمعه چرام افزود: خطیب جمعه تبیین‌گر کلمات امام جامعه و مسیر انقلاب اسلامی است و به‌مثابه چراغ بصیرت در پیچ‌های تاریخ انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی ادامه داد: تبیین، فراتر از خبر دادن است؛ یعنی علت‌شناسی و هدف‌نمایی. خطیب جمعه با بیانی شیوا، اهداف متعالی انقلاب، از جمله عدالت، استقلال، معنویت، مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه را از لابه‌لای قوانین، سیاست‌ها و کتاب تمدنی اسلام، یعنی قرآن، استخراج کرده و به‌صورت مستمر در بستر حوادث روز برای مردم تبیین و معنا می‌کند. وی از تحریف‌های دشمن و غبار فراموشی جلوگیری می‌کند تا نسل جوان مقصد را در میان هیاهوی راه‌ها گم نکند.

وی تاکید کرد: خطیب جمعه مطالبه‌گر شعارها و آرمان‌های انقلاب است و شمشیری برنده در برابر سکوت و انفعال به شمار می‌رود. خطیب جمعه تنها به تحلیل گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه با شجاعت از مسئولان پاسخ عمل می‌خواهد.

حجت‌الاسلام افشار تصریح کرد: مطالبه‌گری خطیب جمعه نه از سر خصومت، بلکه از سر عشق به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. او یادآور عهدهای نظام با مردم، از اقتصاد مقاومتی تا مبارزه با فساد، استقرار و اجرای عدالت است.

وی بیان کرد: خطیب جمعه همچون خطیب جمعه نخستین اسلام، پیامبر خدا(ص)، بر منبر می‌نشیند، بر اسلحه تکیه می‌زند، حق ضایع‌شده محرومان را فریاد می‌کند و به مسئولان هشدار می‌دهد که محبوبیت و اقتدار نظام در گرو اجرای عدالت در زندگی مردم است.