به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهاارشنبه در دیدار با فاضل موسوی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ثبت جهانی مجموعه قلعههای الموت بهعنوان سیامین اثر ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی و فرهنگی استان قزوین برشمرد.
وی ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران و مجموعههایی که در تحقق این موفقیت نقش داشتند، اظهار کرد: ثبت جهانی الموت، آغاز فصل تازهای برای احیای تمدن کهن ایران و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این منطقه به جهانیان است.
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه امروز الموت تنها متعلق به قزوین نیست، بلکه میراث مشترک بشریت به شمار میرود، افزود: الموت با پیشینهای بیش از یک هزار و ۲۰۰ سال، یکی از کمنظیرترین کانونهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور است و ثبت جهانی آن، مسئولیت ما را در حفاظت، معرفی و بهرهبرداری شایسته از این میراث ارزشمند دوچندان کرده است.
نوذری توسعه زیرساختهای منطقه را از اولویتهای مدیریت استان دانست و تصریح کرد: بهبود راههای دسترسی، تقویت زیرساختهای گردشگری و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی، از مهمترین برنامههای پیشروی استان برای شکوفایی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری الموت است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، هفته آینده نشست ویژهای در تهران با هدف بررسی برنامههای توسعهای منطقه الموت و هماهنگی برای اجرای طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاری برگزار خواهد شد.
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