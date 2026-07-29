سهیل موفق کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سینمای کودک گفت: کودک امروز بیش از هر چیز با داستانهایی ارتباط برقرار میکند که در آنها احساس کند دیده میشود و صدای او شنیده میشود. دنیای کودکان امروز با نسلهای گذشته متفاوت است، آنها پرسشهای بیشتری دارند، با جهان ارتباط گستردهتری دارند و بهراحتی با شخصیتهایی که باورپذیر نباشند ارتباط نمیگیرند. بهنظر من کودکان با قصههایی همراه میشوند که در کنار تخیل و هیجان، ریشهای انسانی داشته باشند؛ داستانهایی درباره دوستی، خانواده، کشف خود، تلاش برای رسیدن به خواستهها و عبور از ترسها. کودک دوست دارد شخصیت اصلی داستان را دنبال کند، با او بخندد، نگرانش شود و در مسیر داستان رشد کند.
این کارگردان ادامه داد: همچنین نباید فراموش کنیم که کودکان امروز فقط به دنبال قهرمانان شکستناپذیر نیستند. آنها بیشتر با شخصیتهایی ارتباط میگیرند که شبیه خودشان باشند؛ شخصیتهایی که ضعف و تردید دارند اما با تلاش، خلاقیت و امید میتوانند بر مشکلات غلبه کنند. قهرمان امروز کودک میتواند یک کودک معمولی باشد که در موقعیتی خاص، تواناییهای خودش را کشف میکند.
موفق اظهار کرد: در کنار این موضوع، خیالپردازی همچنان بخش جداییناپذیر دنیای کودک است. ما نباید از ساخت جهانهای جذاب و فانتزی غافل شویم اما این جهانها زمانی برای کودک باورپذیر میشوند که احساسات و روابط انسانی در آنها واقعی باشد. به اعتقاد من، داستانی بیشترین ارتباط را با کودک امروز برقرار میکند که او را دستکم نگیرد؛ داستانی که هم او را سرگرم کند، هم به او فرصت رویاپردازی بدهد و هم چیزی از تجربه زندگی به او اضافه کند.
کارگردان «شکلاتی» درباره تغییرات مثبت سینمای کودک در آینده گفت: آرزوی من این است که سینمای کودک و خانواده ایران در سالهای آینده به جایگاهی برسد که نهتنها در گیشه داخلی موفق و اثرگذار باشد، بلکه به یکی از بازیگران جدی بازارهای بینالمللی نیز تبدیل شود. معتقدم این هدف کاملاً دستیافتنی است، بهشرط آنکه سیاستگذاریها بر پایه نگاه حرفهای، شایستهسالاری و اعتماد به تخصص شکل بگیرد و فرصت فعالیت برای همه سینماگران صرفاً بر اساس کارنامه، تجربه و تواناییهایشان فراهم شود، نه معیارهای غیرحرفهای.
وی ادامه داد: ازسویدیگر، حضور پررنگ و واقعی بخش خصوصی در کنار حمایت هوشمندانه و تسهیلگر نهادهای مرتبط، میتواند زمینهساز شکلگیری یک صنعت پویا و رقابتپذیر در سینمای کودک باشد. اگر این زیرساختها فراهم شود، اطمینان دارم سینمای کودک ایران باتکیهبر پیشینه فرهنگی غنی، قصههای بومی و ظرفیت بالای فیلمسازانش، میتواند علاوه بر جذب مخاطب داخلی، سهم شایستهای از بازار جهانی به دست آورد و به یکی از مهمترین ابزارهای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی به نسلهای آینده در سراسر جهان تبدیل شود.
موفق درباره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان بیان کرد: جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان همیشه محلی برای کشف استعدادهای تازه، ایدههای نو و آشنایی با فیلمهایی بوده که شاید در چرخه معمول اکران کمتر فرصت دیده شدن پیدا کنند. از طرف دیگر این جشنواره تنها یک رویداد سینمایی نیست؛ فضایی است که خانوادهها، کودکان و فیلمسازان کنار هم قرار میگیرند و درباره نیازها و سلیقه نسل جدید گفتگو میکنند. اگر بخواهیم بدانیم سینمای کودک ایران به کدام سمت حرکت میکند، جشنواره بهترین فرصت برای دیدن این مسیر است.
وی گفت: خوشبختانه دبیر جشنواره، مدیران و مشاوران او همگی از تجربه و شناخت کافی نسبت به سینمای کودک و ظرفیتهای این رویداد برخوردارند. بنابراین اگر تشخیص دهند که بهرهگیری از دیدگاهها و تجربیات طیف گستردهتری از فعالان این حوزه میتواند به ارتقای هرچه بیشتر جشنواره کمک کند، بیتردید از این ظرفیت ارزشمند استفاده خواهند کرد. اهالی سینمای کودک نیز همواره نشان دادهاند که هر زمان احساس کنند حضور و تجربهشان میتواند در پیشرفت جشنواره مؤثر باشد، با کمال میل و بدون هیچ چشمداشتی در کنار آن خواهند بود.
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