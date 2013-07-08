به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی در حالی آغاز شد که اعضای تیم ملی ماکائو نیز به همراه ملیپوشان کشورمان در این تمرینات حضور دارند.
رشیدنیا سرمربی ایرانی تیم ملی ماکائو در این مورد به خبرنگار مهر گفت: ما برای حضور در رقابتهای شرق آسیا آماده میشویم و ایران را به عنوان یکی از قدرتهای برتر کاراته قارهکهن همانند سال گذشته برای برپایی اردوی مشترک انتخاب کردیم.
وی افزود: قرار است 5 روز با تیم ملی در رشت تمرین کنیم و سپس یک دیدار دوستانه خواهیم داشت و امیدواریم اعضای تیم ملی ماکائو بتوانند از این نهایت بهره را ببرند.
سرمربی ایرانی تیم ملی ماکائو در پایان گفت: بعد از پایان این اردو به تهران آمده و سه هفته هم به همراه باشگاههای تهرانی تمرین میکنیم و بعد به ماکائو میرویم تا با برای حضور در بازیهای شرق آسیا آماده شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ماکائو و ایران با حضور تیم های منتخب تهران و گیلان به صورت چهارجانبه سهشنبه هفته جاری در آکادمی کاراته گیلان رقابتی برگزار میکنند.
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